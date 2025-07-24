Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a jest! Hediye gitarla aşk şarkısı...

Haberin Devamı

Oyuncu ve müzisyen Hakan Kurtaş, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı YouTube programının yeni bölümüne konuk oldu. Bir süredir Birce Akalay’la aşk yaşayan Kurtaş, “Bugüne kadar Birce’nin sana yaptığı en romantik jest neydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Birce’nin çok incelikli, çok güzel jestleri var. Çok şanslıyım o konuda. Ben de ona yapmaya çalışıyorum. Benim ergenlikten beri çok sevdiğim bir gitar vardı. Onu doğum günümde hediye etti bana. Tam da yeni bir şeyler yazıyorum, çiziyorum, çalmaya çalışıyorum. Benden yeni şarkıların çıkmaya başladığı bir dönemdi. O, çok doğru zamanda, hiç beklemediğim bir şey olarak geldi karşıma. Çok tatlı bir jestti. Sonra o gitarla bir şarkı yaptım ben de ona. Tatlı bir şey oldu. İleride dinleyeceksiniz.”

DÜET YAPIP KAYDEDECEĞİZ

Haberin Devamı

Hakan Kurtaş, yer aldığı projelerde zaman zaman şarkılar seslendiren Birce Akalay’la düet yapmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine de şunları söyledi: “Birlikte çok severek şarkı söylüyoruz. Çok güzel sesi gerçekten. Birlikte çalıp söylediğimiz şeyler oluyor. Kaydetmeye de başlayacağız onları. Ama kendi aramızda, bize kalsın diye. Evde çalıp söylemek zevkli oluyor. Sonra canımız ne isterse, onu yaparız.”

TAKOZLA EŞLİK EDEN PARTNERLERİM OLDU

1.90 cm boyunda olan Hakan Kurtaş, “Bugüne kadar karşılıklı oynadığın kaç partnerin sana takozla eşlik etmek zorunda kaldı?” sorusuna “Bir kısmı. Genelde görenler ‘Aa gerçekten uzunmuşsunuz’ diyor. Takozla eşlik eden partnerlerim de oldu tabii” yanıtını verdi.

REKABETLE İŞİM YOK

Hakan Kurtaş, oyunculukta ya da müzikte kimseyle rekabet etmediğini söyledi: “Benim rekabetle pek işim yok. Bence bizim mesleğimiz gibi yaratıcı şeylerle ilgili rekabet, insanın kendisiyle yaptığı bir şey. Ben o konularda rekabete inanmıyorum. Maç yapacaksak o zaman rakip olarak göreyim ama oyunculuk yapacaksak, şarkı söyleyeceksek, bir şey yazıp çekeceksek o zaman hepimiz aynı taraftayız.”