Hakan Altun pavyon filminde

HER PERŞEMBE SAHNEDE

Perşembe akşamları Cahide Alaçatı’da sevenleriyle buluşan Hakan Altun önceki akşam da sahnedeydi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Murat Cemcir, yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ve sevgilisi Seda Türkmen de vardı.

PROJEDE BEN DE VARIM

Şarkı aralarında seyirciyle sohbet eden Hakan Altun, sürpriz bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yakın dostları Murat Cemcir ve Ilgaz Giritlioğlu’nun yeni film projesinde kamera karşısına geçeceğini söyledi. İkilinin bir süredir üzerinde çalıştığı filmde hikâye pavyonda geçecek.