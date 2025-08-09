Hakan Altun pavyon filminde

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 08:13

Hakan Altun, Cahide Alaçatı’da kendisini dinlemeye gelen yakın dostları Murat Cemcir ve Ilgaz Giritlioğlu’nun yeni film projesinde yer alacağını açıkladı.

HER PERŞEMBE SAHNEDE

Perşembe akşamları Cahide Alaçatı’da sevenleriyle buluşan Hakan Altun önceki akşam da sahnedeydi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Murat Cemcir, yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ve sevgilisi Seda Türkmen de vardı.

PROJEDE BEN DE VARIM

Şarkı aralarında seyirciyle sohbet eden Hakan Altun, sürpriz bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yakın dostları Murat Cemcir ve Ilgaz Giritlioğlu’nun yeni film projesinde kamera karşısına geçeceğini söyledi. İkilinin bir süredir üzerinde çalıştığı filmde hikâye pavyonda geçecek.

