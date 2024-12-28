Hafta sonı KELEBEK yeter

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Skandallar kraliçesi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, imza attığı skandallarla 2024’e damga vurdu.

Henüz boşanmadan rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, attığı her adımla gündem oldu.

80 yaşından sonra baba oldu!

Yeşilçam’ın usta ismi Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi adında iki kızı olduğu, açılan babalık davalarıyla ortaya çıktı.

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35 yaşındaki ikizler gündeme bomba gibi düştü, olay 2024 boyunca çok konuşuldu.

Konser krizi

2024 yazının en çok konuşulan magazin olaylarından biri de Ajda Pekkan’ın yaşadığı protokol kriziydi.

Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Süperstar, en önde oturan grubun konser bitmeden yerinden kalkmasına çok kızdı. Sanatçı sahnedeki tepkisiyle manşetlere taşınırken, müzik dünyasında “protokol kuralları” tartışması başladı.