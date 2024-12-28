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Hafta sonı KELEBEK yeter

Güncelleme Tarihi:

#Yılın Magazin Olayları#Metin Akpınar#Ajda Pekkan
Hafta sonı KELEBEK yeter
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 08:56

2024 yılında magazin dünyasına neler damga vurdu, ünlüler hangi olaylarla gündeme geldi? Hepsi yarın Kelebek’te.

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Skandallar kraliçesi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, imza attığı skandallarla 2024’e damga vurdu.

Hafta sonı KELEBEK yeter

Henüz boşanmadan rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, attığı her adımla gündem oldu.

Hafta sonı KELEBEK yeter

80 yaşından sonra baba oldu!

Yeşilçam’ın usta ismi Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu ve Sevgi adında iki kızı olduğu, açılan babalık davalarıyla ortaya çıktı.

Hafta sonı KELEBEK yeter

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35 yaşındaki ikizler gündeme bomba gibi düştü, olay 2024 boyunca çok konuşuldu.

Konser krizi

2024 yazının en çok konuşulan magazin olaylarından biri de Ajda Pekkan’ın yaşadığı protokol kriziydi.

Hafta sonı KELEBEK yeter

Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Süperstar, en önde oturan grubun konser bitmeden yerinden kalkmasına çok kızdı. Sanatçı sahnedeki tepkisiyle manşetlere taşınırken, müzik dünyasında “protokol kuralları” tartışması başladı.

Hafta sonı KELEBEK yeter

 

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#Yılın Magazin Olayları#Metin Akpınar#Ajda Pekkan

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