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Hadise'nin 'hiç sevmiyorum' dediği isim Demet Akalın mı?

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Demet Akalın#İbrahim Selim
Hadisenin hiç sevmiyorum dediği isim Demet Akalın mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 09:28

İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise'nin “Hiç sevmiyorum” dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edildi.

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Ünlü popçu, İbrahim Selim’in “O şarkı keşke benim olsaydı diye andığın bir şarkı var mı?” sorusuna “Evet var. Adını söylemeyeceğim çünkü o şarkıcıyı hiç sevmiyorum. Hakikaten üzülmüştüm, şarkı çok iyiydi. Bildiğiniz bir şarkı” yanıtını vermişti.

Hadise’nin “Hiç sevmiyorum” diye bahsettiği şarkıcı olduğu öne sürülen Demet Akalın konuyla ilgili “Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister. Niye rahatsız olayım, onore oldum. Kariyer hayalimde Hadise ile düet yapıp reddedilmek falan da yok, onu da sormuşlar” diye konuştu.

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#Hadise#Demet Akalın#İbrahim Selim

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