Hadise'nin 'hiç sevmiyorum' dediği isim Demet Akalın mı?

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Ünlü popçu, İbrahim Selim’in “O şarkı keşke benim olsaydı diye andığın bir şarkı var mı?” sorusuna “Evet var. Adını söylemeyeceğim çünkü o şarkıcıyı hiç sevmiyorum. Hakikaten üzülmüştüm, şarkı çok iyiydi. Bildiğiniz bir şarkı” yanıtını vermişti.

Hadise’nin “Hiç sevmiyorum” diye bahsettiği şarkıcı olduğu öne sürülen Demet Akalın konuyla ilgili “Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister. Niye rahatsız olayım, onore oldum. Kariyer hayalimde Hadise ile düet yapıp reddedilmek falan da yok, onu da sormuşlar” diye konuştu.