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Hadise’nin Bursa şovu

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Bursa#Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu
Hadise’nin Bursa şovu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:29

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye turnesine devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı turne kapsamında önceki akşam Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Her konserinde hit şarkılarını etkileyici dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yoğun ilgiyle karşılandı.

Hadise’nin Bursa şovu

2 saat aralıksız sahnede kalan, performansı ve görsel şovlarıyla ayakta alkışlanan Hadise seyircilere “Bursa tek kelimeyle harikaydınız” sözleriyle teşekkür etti. Hadise’nin yeni durağı ise İstanbul olacak.

Ünlü şarkıcı turne kapsamında 10-11 Temmuz’da iki gece üst üste İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesine çıkacak.

Hadise’nin Bursa şovu

 

 

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#Hadise#Bursa#Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

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