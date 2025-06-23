Hadise’nin Bursa şovu

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Ünlü şarkıcı turne kapsamında önceki akşam Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Her konserinde hit şarkılarını etkileyici dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yoğun ilgiyle karşılandı.

2 saat aralıksız sahnede kalan, performansı ve görsel şovlarıyla ayakta alkışlanan Hadise seyircilere “Bursa tek kelimeyle harikaydınız” sözleriyle teşekkür etti. Hadise’nin yeni durağı ise İstanbul olacak.

Ünlü şarkıcı turne kapsamında 10-11 Temmuz’da iki gece üst üste İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesine çıkacak.