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Hadise'den eleştirilere yanıt: Çizgilerim de bedenim de benim

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Yeni Klip#Sosyal Medya
Hadiseden eleştirilere yanıt: Çizgilerim de bedenim de benim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:32

HADİSE, “Fırtınam” şarkısının akustik versiyonunun klibini filtresiz yayınladı ve dijital rötuş kullanmadı.

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Şarkıcının bu tercihi sosyal medyada hem takdir hem de eleştiri aldı. Hadise, “yaşlanmış” yorumlarına sosyal medyada cevap verdi:

“Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, ‘gerçek değil’ derler. Çizgilerimizi gösteririz, ‘yaşlandın’ derler. Kadın olmak, her halinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada. Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam.”

 

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#Hadise#Yeni Klip#Sosyal Medya

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