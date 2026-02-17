Hadise, KylIe’den mi esinlendi

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında üç farklı fotoğraf yayınlayarak bir oylama başlattı ve takipçilerinden albüm kapağını belirlemelerini istedi.

Ancak o kareler, dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue’un 2001 yılında yayınladığı ‘Fever’ albümünde yer alan fotoğraflara benzerliğiyle gündem oldu.

Hadise’nin hayranları bu benzerlik için “2000’ler pop estetiğine bilinçli bir saygı duruşu” derken, bazı sosyal medya kullanıcıları da çalışmanın “taklit sınırında gezdiği” yorumunu yaptı.

‘Fever’ albümü, Kylie Minogue’un kariyerinde özel bir yere sahip. Albümde yer alan ‘Can’t Get You Out of My Head’ şarkısı, dünya çapında listelerin zirvesine yerleşerek Minogue’un en ikonik hitlerinden biri haline gelmişti.