Güzellik kraliçesinden çok konuşulacak karar! ‘Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım’ deyip yarışmadan çekildi

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Newquay, Cornwall'da cankurtaranlık yapan 24 yaşındaki Milla Magee, Hindistan'ın Haydarabad kentindeki yarışmadan aniden ayrılışını başlangıçta “kişisel nedenlere” bağlamıştı.

İNGİLİZ GÜZEL MISS WORLD’DEN ÇEKİLDİ, ORTALI KARIŞTI!

Ancak Milla Magee yarışmadan ayrılışının gerçek nedenini açıklayınca tartışmaları da beraberinde getirdi.

“Modası geçmiş” ve “geçmişe takılıp kalmış” olduğunu iddia ettiği bir yarışmanın parçası olmak istemediğini söyleyen taçlı güzel yarışma süreci boyunca kendini “eğlence için çiftlikte çalıştırılan” bir hayat kadını gibi hissettiğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı.





“KENDİMİ HAYAT KADINI GİBİ HİSSETTİM” DEMİŞTİ

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The Sun'a verdiği demeçte “Oraya bir fark yaratmak için gittim ama gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldık” diyen Milla, organizatörleri kendisini zengin erkek sponsorların gözdesi haline getirmekle suçladı.

Yarışmanın 74 yıllık tarihinde kendi isteğiyle mücadeleden çekilen ilk güzel olan Milla Magee bir fark yaratma umudu taşıdığını söylemişti.

Milla, yarışmacılara sabahtan akşama kadar - hatta kahvaltıda bile - ağır makyaj ve gece elbiseleriyle süslenmelerinin emredildiğini ve etkinliklerde sadece zengin destekçileri cezbetmek için gösterildiğini açıkladı.

“ORTA YAŞLI ERKEK GRUPLARIYLA OTURMAYA ZORLANDIM”

Bu deneyimin kendini değersiz hissetmesine yol açtığını ve ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu söyleyen Milla Magee orta yaşlı erkek misafir gruplarıyla oturmak zorunda bırakılınca yarışmadan çekilme kararı almış.

Milla ayrıca insani yardım kampanyaları hakkında konuşma girişimlerinin boş bakışlar ve garip konuşmalarla karşılandığını iddia etti. Etkinliğin ardından bir adamın kendisini “sıkıcı” olarak etiketlediğini bile iddia etti.

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Yaşanan kaosla baş edemeyen Milla gözyaşları içinde annesini arayarak kendisinin ve diğer yarışmacıların istismar edildiğini söyledi ve nihayet 16 Mayıs'ta organizatörlere yarışmayı terk edeceğini bildirdi.

Tacını ve tartışmalı yarışmayı geride bırakarak hemen İngiltere'ye geri döndü.

İLK BÜYÜK BEDEN GÜZEL OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Geçen yıl İngiltere'nin ilk büyük beden güzeli olarak tarihe geçen Milla, Galler Prensi'nin de desteğini alan ‘Go Far With CPR’ girişimi aracılığıyla daha iyi kalp masajı eğitimi için gururla kampanya yürütüyordu.

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Miss World yarışmasına katılarak platformunun savunuculuğunu güçlendireceğini umuyordu.

Ancak bunun yerine, “1960'lar ve 70'lerden beri değişmeyen” ve modern değerlere çok az saygı duyan, zaman içinde donmuş bir etkinlik bulduğunu söyledi.

ÜLKESİ DESTEK ÇIKTI AMA…

180'den fazla ülkede yayınlanacak olan finalde onun yerini şu anki Miss Liverpool olan 25 yaşındaki Miss England ikincisi Charlotte Grant dolduracak.

Miss England'ın direktörü Angie Beasley bu hafta başında yaptığı açıklamada çekilmeyi doğrulayarak “Milla Magee'nin kişisel nedenlerden dolayı İngiltere'ye döndüğünü üzülerek bildiriyoruz. Kendisine tam destek veriyoruz - sağlık ve esenlik her zaman önce gelmelidir” açıklamasını yaptı.

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ORGANİZATÖRLER AÇIKLAMALARI YALANLADI

Bu çarpıcı açıklamaların ardından Miss World yarışması da "Bu ayın başlarında Milla Magee, annesinin sağlığıyla ilgili olarak bildirilen ailevi bir acil durum nedeniyle yarışmadan ayrılma talebinde bulunmuştur. Kendisi de bir anne ve büyükanne olan Miss World Başkanı Julia Morley CBE, Milla'nın durumunu şefkatle karşıladı ve yarışmacının ve ailesinin refahını ön planda tutarak derhal İngiltere'ye dönüşünü ayarladı” şeklinde bir açıklama yaptı.





“YANLIŞ VE KARALAYICI SÖZLER”

Ancak Miss World organizasyonunun sorumlusu Julia Morley, Magee'nin İngiltere medyasında yer alan sözlerinin "yanlış ve karalayıcı" olduğunu söyledi. Morley, "Bu iddialar tamamen asılsızdır ve Magee'nin bizimle geçirdiği zamanın gerçekliği ile tutarsızdır" dedi.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Miss World (@missworld)'in paylaştığı bir gönderi

İNGİLİZ GÜZELİN MUTLU MESUT VİDEOLARINI YAYINLAMAYA BAŞLADILAR

Hemen karşı atağa geçen Miss World Organizasyonu şimdi Magee'nin Hindistan'da kaldığı süre boyunca kaydedilen ve bu deneyim için minnettarlığını, sevincini ve takdirini ifade ettiği editlenmemiş videoları yayınlıyor.

Açıklamada, bu videoların Magee'nin kendi sözlerini ve duygularını yansıttığı ve son zamanlardaki yanlış anlatılarla doğrudan bir çelişki teşkil ettiği belirtildi.