Güzeller İstanbul'da

Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:54
Miss Universe Türkiye 2026 için geri sayım başladı. Türkiye’nin yeni Miss Universe temsilcisinin belirleneceği yarışmanın büyük finali, 7 Ekim’de İstanbul Ora Arena’da düzenlenecek.
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30 finalist arasından ilk 5’e giren güzeller, Türkiye’yi dünyada temsil edecek.
Geceye 2023 Miss Universe Sheynnis Palacios, 2024 Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, 2025 Miss Universe Fatima Bosch ve 2025 Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan da konuk olarak katılacak.2025 Miss Universe Fatima Bosch 2024 Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig2025 Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan