Güzeller İstanbul'da

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30 finalist arasından ilk 5’e giren güzeller, Türkiye’yi dünyada temsil edecek.

Geceye 2023 Miss Universe Sheynnis Palacios, 2024 Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, 2025 Miss Universe Fatima Bosch ve 2025 Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan da konuk olarak katılacak.