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Güvertesinde kendi plajı var... Ünlü iş adamının yatı Marmaris'te!

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#Ricardo Salinas Pliego#Lady Moura#George H. W. Bush
Güvertesinde kendi plajı var... Ünlü iş adamının yatı Marmariste
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:42

Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

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Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen Bahamalar bayraklı "Lady Moura", öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Güvertesinde kendi plajı var... Ünlü iş adamının yatı Marmariste

Cezayir'den gelen lüks yatın giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi.

Pliego'nun yatta olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat, helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi, güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkati çekiyor.

Güvertesinde kendi plajı var... Ünlü iş adamının yatı Marmariste

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Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki Suudi Arabistan bayraklı üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli mega yatta Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor.

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#Ricardo Salinas Pliego#Lady Moura#George H. W. Bush

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