Berk Oktay: Güreş antrenmanında 5 kilo verdim

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Berk Oktay önceki gün Vadistanbul’daydı. The Galliard Brasserie’de arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Pehlivanı canlandırdığı “Harman Yeri” dizisi için aldığı 20 kiloyu verdiğini ve eski formuna döndüğünü söyleyen Oktay, “O dönem kısa sürede kilo aldım ve çok kolay kilo aldım. Şimdi de veriyorum. Şu an iyi gidiyorum, çok bir şey kalmadı. Beslenmeme dikkat ediyorum ve ciddi şekilde spor yapıyorum” dedi.

Bir pehlivanı canlandırdığı için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, çekimlerde zaman zaman zorlandığını da itiraf etti:

“Hayatınızda kaç kere kispet giyip yağlı güreş yaparsınız ki? O nedenle sette çok keyifli vakit geçirdim. Gerçek başpehlivanlarla çalıştık. Sakatlık da yaşadık. Hatta bir güreş antrenmanında 5 kilo verdiğim oldu. Nasıl bir antrenman olduğunu tahmin edin artık!”

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Beşiktaşlı olsun yeter



Meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’la evli olan Berk Oktay, 10 aylık kızı Mira Milena’yla ilgili konuştu. Bebeğin kime benzediği sorusuna “Göz yapısı bana benziyor, gözden aşağısı anne” yanıtını veren oyuncu, gelecekte kızına hiçbir konuda karışmayacağını da söyledi:



“Doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz verdim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Hangi mesleği isterse seçsin. Kararlarına saygı duyacağım.”