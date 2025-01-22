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Gülsen Ahıska’ya son veda

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#Gülsen Ahıska#Özer Ahıska#Vefat
Gülsen Ahıska’ya son veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:46

BİR süredir kanser tedavisi gören gazeteci Gülsen Ahıska vefat etti.

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Ahıska önceki gün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Törende Gülsen Ahıska’nın kendisi gibi gazeteci eşi Özer Ahıska taziyeleri kabul ederken “Gülüm’ü kaybettim. Mücadeleye kalbi daha fazla dayanamadı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Magazinciler Cemiyeti Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, şunları söyledi: “Gülsen’le 80’li yıllarda Hürriyet’te çalıştık. Çok anlamlı ve renkli bir kişiliği vardı.”

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#Gülsen Ahıska#Özer Ahıska#Vefat

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