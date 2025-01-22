Gülsen Ahıska’ya son veda

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Ahıska önceki gün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Törende Gülsen Ahıska’nın kendisi gibi gazeteci eşi Özer Ahıska taziyeleri kabul ederken “Gülüm’ü kaybettim. Mücadeleye kalbi daha fazla dayanamadı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Magazinciler Cemiyeti Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, şunları söyledi: “Gülsen’le 80’li yıllarda Hürriyet’te çalıştık. Çok anlamlı ve renkli bir kişiliği vardı.”