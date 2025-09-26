Güllü'nün vefatı sanat dünyasını yasa boğdu... Şahin Özer'den intihar iddialarına yanıt

Güncelleme Tarihi:
ÇOK NEŞELİYDİ
Ünlü yapımcı "Yeni albümü için 2 gün önce beni aradı, yeni şarkılar için yardım istedi. Çok neşeliydi. Biliyorsunuz 'Kasımpaşalı' şarkısıyla tanımıştı. Bana 'Ondan daha iyi bir şarkı var' demişti. Kızı ile balkonda şarkı söylerken düşüp ölüyor...İntihar olayları kesinlikle doğru değil..." dedi.
SON GÖRÜNTÜLERİ 2 GÜN ÖNCE
Şarkıcı Güllü'nün iki gün önce Çınarcık'taki yazlığına güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı. Güllü "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz." dedi.
Güllü'nün vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya da art arda baş sağlığı mesajları yayınladılar.
Demet Akalın
Alişan'ın telefonuna irkildim. İnanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken inanamıyorum... Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
Ceylan
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
Mustafa Sandal
Güllü kıymetli bir sesti. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabır dilerim.
Gonca Vuslateri
sabah sabah gözümü bu korkunç haberle açtım. Nasıl severim ben sesini. Arabeskin yaşayan en kıymetli sesi. Hep derdim 'Gipsy Kings Güllü'nün sesini duysa ne acayip işler çıkardı. Çok büyük bir talihsizlik bu. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin.
Mahsun Kırmızıgül
Kalbimize dokunan sesiyle, şarkılarıyla acılarımıza ve sevinçlerimize eşlik eden Güllü’de aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüm…
O, sadece güçlü bir ses değil; yüreğiyle de milyonların hayatına iz bırakan bir insandı. Ruhu şad olsun… Sevenlerinin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Başımız sağolsun..
Merve Özbey
Gözlerimde senin gözlerin kaldı...
Norm Ender
Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine başsağlıı dilerim.
Yasemin Sakallıoğlu
Daha dün gece dinledik. Sabah bu haberi gördük. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
Bengü
Ne kadar üzüldüm, yeri asla dolmayacak.
Ebru Yaşar
Çok üzücü bir haber. Mekanı cennet olsun.
İbrahimn Büyükak
Kulaktan kalbe ağır bir darbe...