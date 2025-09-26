Güllü'nün vefatı sanat dünyasını yasa boğdu... Şahin Özer'den intihar iddialarına yanıt

Haberin Devamı

ÇOK NEŞELİYDİ

Ünlü yapımcı "Yeni albümü için 2 gün önce beni aradı, yeni şarkılar için yardım istedi. Çok neşeliydi. Biliyorsunuz 'Kasımpaşalı' şarkısıyla tanımıştı. Bana 'Ondan daha iyi bir şarkı var' demişti. Kızı ile balkonda şarkı söylerken düşüp ölüyor...İntihar olayları kesinlikle doğru değil..." dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ 2 GÜN ÖNCE

Şarkıcı Güllü'nün iki gün önce Çınarcık'taki yazlığına güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı. Güllü "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz." dedi.

Güllü'nün vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya da art arda baş sağlığı mesajları yayınladılar.

Demet Akalın

Alişan'ın telefonuna irkildim. İnanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken inanamıyorum... Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.

Ceylan

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun

Mustafa Sandal

Güllü kıymetli bir sesti. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabır dilerim.

Gonca Vuslateri

sabah sabah gözümü bu korkunç haberle açtım. Nasıl severim ben sesini. Arabeskin yaşayan en kıymetli sesi. Hep derdim 'Gipsy Kings Güllü'nün sesini duysa ne acayip işler çıkardı. Çok büyük bir talihsizlik bu. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin.

Mahsun Kırmızıgül

Kalbimize dokunan sesiyle, şarkılarıyla acılarımıza ve sevinçlerimize eşlik eden Güllü’de aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüm…

O, sadece güçlü bir ses değil; yüreğiyle de milyonların hayatına iz bırakan bir insandı. Ruhu şad olsun… Sevenlerinin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Başımız sağolsun..

Merve Özbey

Gözlerimde senin gözlerin kaldı...

Norm Ender

Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine başsağlıı dilerim.

Yasemin Sakallıoğlu

Daha dün gece dinledik. Sabah bu haberi gördük. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.

Bengü

Ne kadar üzüldüm, yeri asla dolmayacak.

Ebru Yaşar

Çok üzücü bir haber. Mekanı cennet olsun.

İbrahimn Büyükak

Kulaktan kalbe ağır bir darbe...