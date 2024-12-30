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Gülin İyigün: Uzaylılar aramızda!

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#Gülin İyigün#Nişantaşı#Uzaylı
Gülin İyigün: Uzaylılar aramızda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 11:04

Gülin İyigün, Nişantaşı City’s’de yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi.

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Yeni yıl planlarından bahsederken “Fena serserilik yapacağım!” diyen oyuncu, “Yeni sezon için görüşmeler yapıyorum. Önümüzdeki yıl nasıl olacak bilmiyorum ama herkese sağlıklı ve neşeli bir yıl diliyorum” diye konuştu.

Gülin İyigün: Uzaylılar aramızda

Oyuncu,”2025’te uzaylılar gelecek” iddiasına da ilginç bir yanıt verdi: “Bence uzaylılar aramızda. Siz hissetmiyor musunuz? Son zamanlarda insanların birer deneye dönüştüğünü ve bu deneylerin arttığını düşünüyorum. Artık herkese ‘bizden biri’ gibi bakmıyorum. Aramızda çok uzaylı var.”

 

 

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#Gülin İyigün#Nişantaşı#Uzaylı

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