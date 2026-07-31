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Güldüren 60 yaş benzetmesi

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Harbiye#Konser
Güldüren 60 yaş benzetmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:59

YILDIZ Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

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 Ünlü şarkıcı, gece boyunca söylediği şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Geçen günlerde 60 yaşına giren sanatçı, yaşıyla ilgili yaptığı esprili benzetmeyle herkesi kahkahaya boğdu.

Doğum günü kutlamalarını çok sevmediğini dile getiren Tilbe, “Aslında gücüme gidiyor. Yaş ilerledikçe zamanım azalıyor. Ondan kafam bozuluyor kutlarken” ifadelerini kullandı.

60 yaşını ise kendine has üslubuyla anlatan sanatçı, “İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor. 30 gibi olmuyor, 40 gibi olmuyor, 50 gibi de olmuyor. Telefon var, şarj da var ama sanki tam dolu değil gibi” sözleriyle hem güldürdü hem de alkış topladı.

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#Yıldız Tilbe#Harbiye#Konser

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