Güldüren 60 yaş benzetmesi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, gece boyunca söylediği şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Geçen günlerde 60 yaşına giren sanatçı, yaşıyla ilgili yaptığı esprili benzetmeyle herkesi kahkahaya boğdu.

Doğum günü kutlamalarını çok sevmediğini dile getiren Tilbe, “Aslında gücüme gidiyor. Yaş ilerledikçe zamanım azalıyor. Ondan kafam bozuluyor kutlarken” ifadelerini kullandı.

60 yaşını ise kendine has üslubuyla anlatan sanatçı, “İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor. 30 gibi olmuyor, 40 gibi olmuyor, 50 gibi de olmuyor. Telefon var, şarj da var ama sanki tam dolu değil gibi” sözleriyle hem güldürdü hem de alkış topladı.