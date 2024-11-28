Gülçin'in yüzünden belgesel olmadı

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“Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor. Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum. Hayatımda da negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz.”

Grubun diğer üyesi Cemre Kemer’in, “Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single’ı çıkıyor, bilemiyorum” diyerek Ergül’e gönderme yapmasıyla ilgili Yürük, “Cemre’ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik. O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi grubu daha imkânsız olmaz” açıklamasını yaptı.