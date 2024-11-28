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Gülçin'in yüzünden belgesel olmadı

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#Yasemin Yürük#Gülçin Ergül#Hepsi
Gülçinin yüzünden belgesel olmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 08:34

Yasemin Yürük önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Yürük, dağılan Hepsi grubu ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

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“Fazla konuşmak istemiyorum çünkü Gülçin (Ergül) yanlış anlıyor. Belgeselin olmamasının sebebi Gülçin, kendisi istemedi. O farklı yol çizmek istedi. Yolu açık olsun. Gerçekten yanlış bir şey söylemek ve tartışma yaratmak istemiyorum. Hayatımda da negatif enerji istemiyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Kendisiyle konuşmuyoruz.”

Gülçinin yüzünden belgesel olmadı

Grubun diğer üyesi Cemre Kemer’in, “Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single’ı çıkıyor, bilemiyorum” diyerek Ergül’e gönderme yapmasıyla ilgili Yürük, “Cemre’ye katılıyorum. Bugüne kadar hiçbir şeyine cevap vermedik. O hep bir şeyler söyledi. Kendi dünyasında mutlu olsun. Hepsi grubu daha imkânsız olmaz” açıklamasını yaptı.

 

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#Yasemin Yürük#Gülçin Ergül#Hepsi

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