Gülçin Ergül'e tepki: Mağduru oynamak kolay oluyor

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Günah keçisi ilan edildim

Bir dönemin popüler kız grubu Hepsi ile tanınan Gülçin Ergül, gruptan ayrılma süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını tutamadı ve “Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bunun yükünü taşıdım” dedi.

2004’te kurulan Hepsi’den ayrılan Ergül, bu süreçte kendisini anlatma fırsatı bulamadığını dile getirdi: “Hem dava süreci vardı hem de arkadaşlarım hakkında olumsuz konuşmak istemedim. Ancak bu sessizlik beni zorladı. Arkamdan söylenen sözler kolay unutulmuyor. Sanki grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu.” Şarkıcı, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça ağır olduğunu belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi: “Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bunun yükünü taşıdım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum.”

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‘HAYATIMDA ONLARI İSTEMİYORUM’

Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla 2014 yılında bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlık nedeniyle tekrar yollarını ayırdıklarını açıkladı: “Bu buluşma bilinmiyor. O dönem kavga ettik ve anladım ki biz bir araya gelemeyiz. Ben istemediğimde egoist olarak gösterildim, oysa olaylar çok daha karmaşık.” Şarkıcı, Hepsi’nin diğer üyeleri Yasemin Yürük, Eren Bakıcı, Cemre Kemer için “Onları seviyorum ama şu anki yaşantımda olmalarını istemiyorum. Bana zarar verdiklerini düşünüyorum” dedi.



Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, Gülçin Ergül’ün açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap verdi: “Yine bir sabah kalkıyorum mesaj kutum linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım insanlardan gelen mesajlarla dolu. Sarmal gibi.”Yasemin Yürük de eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yayınladığı kareye Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını ekleyen Yürük, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı. Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun" dedi.