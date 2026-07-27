Gülben’den abonelere özel

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Gülben Ergen, Instagram’da aylık 79.99 TL’lik ücretli abonelik sistemini başlattı. Neden abonelik sistemi açtığına dair bir video çeken Ergen, bornozuyla kamera karşısına geçtiği o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun. İsteyen oraya geliyor, istediği soruyu soruyor, cevap alıyor. Orası az ve öz insandan oluştuğu için magazine malzeme olacak hiçbir şey çıkmıyor. Ben abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim. Ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum.”

Ergen, bikiniyle çektiği başka bir videoda da Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.