×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Gülben’den abonelere özel

Güncelleme Tarihi:

#Gülben Ergen#Sosyal Medya#Dijital İçerik
Gülben’den abonelere özel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 08:07

Gülben Ergen, Instagram’da “ücretli abonelik” sistemini başlattı. Şarkıcı, aylık 79.99 TL’ye takipçilerine özel içerikler sunacağını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Gülben Ergen, Instagram’da aylık 79.99 TL’lik ücretli abonelik sistemini başlattı. Neden abonelik sistemi açtığına dair bir video çeken Ergen, bornozuyla kamera karşısına geçtiği o paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun. İsteyen oraya geliyor, istediği soruyu soruyor, cevap alıyor. Orası az ve öz insandan oluştuğu için magazine malzeme olacak hiçbir şey çıkmıyor. Ben abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim. Ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum.”

Gülben’den abonelere özel


Ergen, bikiniyle çektiği başka bir videoda da Instagram hikâyelerinin büyük bölümünü yalnızca ücretli abonelerine özel paylaşacağını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülben Ergen#Sosyal Medya#Dijital İçerik

BAKMADAN GEÇME!