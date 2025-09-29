Gülben Ergen: Güllü'nün değerini bildik mi?

Haberin Devamı

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafet giyen Ergen, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla alkışlandı.

Ergen, geçen gün hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Yıllardır hiç balkondan düşerek can veren bir erkek ölümü haberi görmedim. Hep kadınlar, genç kızlar balkondan düşerek sessizce can veriyor. İnsana, çocuklarına, hayvanlara, mesleğine merhametle, sevgiyle yaklaşan arabesk müziğin şahı Güllü’nün ani ölümü hepimizi derinden yaraladı. Yaşarken değerini bildik mi? Güllü’yü yeterince sahiplendik mi? Kendimizi sorgulayalım.”