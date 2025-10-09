Grammy başarısı

Haberin Devamı

Daha önce Billboard listelerine giren ‘ilk Türk sanatçı’ olan Tilki’nin başvurusu kabul edildi.

Dua Lipa ve Diplo gibi dünyaca ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle uluslararası müzik platformlarında yer alan Aleyna Tilki, “Kırlar” ile Grammy Ödülleri’nde ‘Best Global Music Albüm’ kategorisinde aday değerlendirmesine girdi.

2026’da 68’incisi düzenlenecek Grammy Ödülleri’ne başvuruda bulunan sanatçının eserleri, Recording Academy üyelerinin oy kullandığı ilk turda değerlendirilecek.

Türkiye’den Manifest grubu ve Melike Şahin de 68’inci Grammy Ödülleri’nde aday değerlendirilmesine kabul edilmişti.