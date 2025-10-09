Grammy başarısı

×
Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Grammy Ödülleri#Billboard
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:42

GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, “Kırlar” albümüyle müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy’ye başvuruda bulundu.

Daha önce Billboard listelerine giren ‘ilk Türk sanatçı’ olan Tilki’nin başvurusu kabul edildi.

Dua Lipa ve Diplo gibi dünyaca ünlü isimlerle yaptığı iş birlikleriyle uluslararası müzik platformlarında yer alan Aleyna Tilki, “Kırlar” ile Grammy Ödülleri’nde ‘Best Global Music Albüm’ kategorisinde aday değerlendirmesine girdi.

2026’da 68’incisi düzenlenecek Grammy Ödülleri’ne başvuruda bulunan sanatçının eserleri, Recording Academy üyelerinin oy kullandığı ilk turda değerlendirilecek.

Türkiye’den Manifest grubu ve Melike Şahin de 68’inci Grammy Ödülleri’nde aday değerlendirilmesine kabul edilmişti.

