"Gözleri dolu dolu geldi..." Cansu Dere, Tuncel Kurtiz’le ilgili son görüşmesini anlattı

Ünlü oyuncu, 2013 yılında hayatını kaybeden ‘Ezel’in Ramiz Dayı’sı Tuncel Kurtiz’le ilgili son anısını ilk kez anlattı: “Gözleri dolu dolu geldi, o gün sohbet ettik. ‘Viski içelim mi?’ dedi bana. ‘İçelim’, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, ‘Bu viskinin içine buz konmaz’ dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hâlâ da oviskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hâlâ kulağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi.”

