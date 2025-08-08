×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'da... 'Mesajları Tuğçe attı'

Güncelleme Tarihi:

#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Tuğçe Aral
Gözler Yıldız Çağrı Atiksoyda... Mesajları Tuğçe attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 08:43

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un evliliğinde kriz yaşandığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Haberin Devamı

Oktay’ın rol aldığı “Harman Yeri” dizisinde partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı ileri sürülürken, manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti.

Gözden Kaçmasınİhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli olduİhanet iddialarına yanıt vermişti ama... Detaylar belli oldu!Haberi görüntüle

Aral’ın açıklamaları sonrası gözler Atiksoy’a çevrildi. Atiksoy menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aral’ın daha önce de Oktay’a mesajlar gönderdiğini ve bazı aramalarına kendisinin de şahit olduğunu söyledi.

Ancak bu durumun, çıkan haberlerin ardından Aral tarafından reklam fırsatına dönüştürme girişimi olduğu öne sürdü.

Gözden KaçmasınTuğçe Aral: Evli oyuncunun tacizine uğradımTuğçe Aral: Evli oyuncunun tacizine uğradımHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Tuğçe Aral

BAKMADAN GEÇME!