Gözler Yıldız Çağrı Atiksoy'da... 'Mesajları Tuğçe attı'

Oktay’ın rol aldığı “Harman Yeri” dizisinde partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı ileri sürülürken, manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti.

Aral’ın açıklamaları sonrası gözler Atiksoy’a çevrildi. Atiksoy menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aral’ın daha önce de Oktay’a mesajlar gönderdiğini ve bazı aramalarına kendisinin de şahit olduğunu söyledi.

Ancak bu durumun, çıkan haberlerin ardından Aral tarafından reklam fırsatına dönüştürme girişimi olduğu öne sürdü.