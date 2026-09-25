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Gözler ayaklarda

Güncelleme Tarihi:

#Ozan Tufan#Japon Stili Ayakkabı#Seda Bakan
Gözler ayaklarda
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 10:40

Futbolcu Ozan Tufan ve oyuncu Seda Bakan sıra dışı ayakkabı tercihleriyle sosyal medyada çok konuşuldu.

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Japon stili

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, izin gününü ailesiyle geçirdi, birlikte çektirdikleri kareyi de sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta dikkatleri futbolcunun ayakkabısı çekti.

 Lüks marka Maison Margiela’nın geleneksel Japon çorabı ‘tabi’den ilham alınarak yaratılan sıra dışı ayakkabısı, sosyal medyada tasarımı kadar fiyatıyla da ses getirdi. Ayakkabının fiyatı 80 bin 950 TL.

Parmak arası çizme

Seda Bakan önceki gün çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’da görüntülendi.

Fuarı ziyaret eden oyuncu, parmak arası detaylı diz altı çizmeleriyle dikkat çekti. Siyah ceket elbisesini bu sıra dışı topuklu çizmelerle tamamlayan Bakan’ın stili sosyal medyada da ses getirdi. 

Gözler ayaklarda

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#Ozan Tufan#Japon Stili Ayakkabı#Seda Bakan

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