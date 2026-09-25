Gözler ayaklarda

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Japon stili



Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, izin gününü ailesiyle geçirdi, birlikte çektirdikleri kareyi de sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta dikkatleri futbolcunun ayakkabısı çekti.



Lüks marka Maison Margiela’nın geleneksel Japon çorabı ‘tabi’den ilham alınarak yaratılan sıra dışı ayakkabısı, sosyal medyada tasarımı kadar fiyatıyla da ses getirdi. Ayakkabının fiyatı 80 bin 950 TL.

Parmak arası çizme

Seda Bakan önceki gün çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’da görüntülendi.

Fuarı ziyaret eden oyuncu, parmak arası detaylı diz altı çizmeleriyle dikkat çekti. Siyah ceket elbisesini bu sıra dışı topuklu çizmelerle tamamlayan Bakan’ın stili sosyal medyada da ses getirdi.