GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ± ÅŸoke eden Ã¶lÃ¼m: ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± yolcu gemisinden denize dÃ¼ÅŸÃ¼p hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Daha yÄ±llar sÃ¼ren bu gizem ortada dururken bu korkunÃ§ Ã¶lÃ¼mÃ¼ hatÄ±rlatan baÅŸka bir olay yaÅŸandÄ±.

1980'li yÄ±llarÄ±n Ã¼nlÃ¼ rock grubu Faster Pussycat'in solisti Taime Downe'nin niÅŸanlÄ±sÄ± Kimberley Burch, Explorer of the Seas adlÄ± cruise gemisinden denize dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re 2 Mart'ta yaÅŸanan bu korkunÃ§ olay, 60 yaÅŸÄ±ndaki Taime Downe ile 56 yaÅŸÄ±ndaki Kimberley Burch, yolculuk sÄ±rasÄ±nda ateÅŸli bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ktan sonra meydana geldi.

Kimberly Burch, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden birkaÃ§ saat Ã¶nce gemide Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.Â



Geminin baÄŸlÄ± olduÄŸu Royal Caribbean Grubu'nun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, olayÄ± Ä°ngiliz Daily Mail Gazetesi'ne doÄŸruladÄ±.

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SÃ¶zcÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Gemideki ekibimiz olayÄ±n hemen sonrasÄ±nda bir arama ve kurtarma faaliyeti baÅŸlattÄ±. Bu konuda yerel otoritelerle iÅŸbirliÄŸine gidildi. KonuÄŸumuzun ailesine bu zor sÃ¼reÃ§te gerekli desteÄŸi saÄŸlÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

SÃ¶zcÃ¼, ÅŸu anda Burch'Ã¼n ailesinin Ã¶zel hayatÄ±na saygÄ± nedeniyle ÅŸimdilik olayla ilgili daha fazla aÃ§Ä±klama yapmayacaklarÄ±nÄ± da ekledi.

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Hem annesi hem de gemideki bazÄ± yolcular, Burch'Ã¼n cruise gemisinin sekizinci katÄ±ndaki odanÄ±n balkonundan dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce niÅŸanlÄ±sÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor.

Kimberley Burch'in denize dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi cruise gemisi Miami limanÄ±ndan yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Gemi Nassau, San Juan ve Labadee'yi ziyaret edecekti.

Ã–lÃ¼mÃ¼nden sadece birkaÃ§ saat Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan gemide Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Kimberley Burch'un bedeni ise henÃ¼z bulunamadÄ±.

Kimberley'in annesi Carnell, TMZ adlÄ± internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Taime'nin kendisini salÄ± gÃ¼nÃ¼ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±zÄ± Kimberley'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ haber verdiÄŸini sÃ¶yledi.

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Annesi, talihsiz kadÄ±nÄ±n depresyonda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, duygusal sorunlar yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam tersine bu yolculuk iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â



Annesi, kendisine Kimberley'in gemide alkollÃ¼ iÃ§ki iÃ§tiÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini belirtip bunun kÄ±zÄ±nÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na ters olduÄŸunu ekledi.Â

AcÄ±lÄ± anne, kÄ±zÄ±nÄ±n gemiden dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce Taime ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

Carnell Burch, kÄ±zÄ±nÄ±n depresyonda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, duygusal sorunlar yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yolculuk iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu da ifade etti.

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OlayÄ±n ardÄ±ndan yolcu gemisi hemen durdu ve arama, kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Gemideki yolculardan biri olayÄ± sosyal medyadan "Bir kadÄ±n geminin sekizinci kattaki kamaralarÄ±ndan birinin balkonundan aÅŸaÄŸÄ±ya atladÄ±" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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Yolcu mesajÄ±nda "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kamaranÄ±n balkonundan atlayan kadÄ±n partneriyle tartÄ±ÅŸÄ±yordu" cÃ¼mlesine de yer verdi.

BaÅŸka bir yolcu da yine sosyal medya hesabÄ±ndan aynÄ± olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p "Gemi durdu ve arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±" diye durumu anlattÄ±.

KorkunÃ§ Ã¶lÃ¼m, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Natalie Wood'un 1981 yÄ±lÄ±nda tekneden dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetmesini hatÄ±rlattÄ±.Â

Bu korkunÃ§ olay 1981 yÄ±lÄ±nÄ±n bir kasÄ±m gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan baÅŸka bir Ã¶lÃ¼mÃ¼ de hatÄ±rlattÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan Natalie Wood, kocasÄ± Robert Wagner ve bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Christopher Walken ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tekne yolculuÄŸunda denize dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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O sÄ±rada 43 yaÅŸÄ±nda olan Wood'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki gizem perdesi hala aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Polis yetkilileri, olayda Wood'un kocasÄ± Robert Wagner'Ä±n ifadelerinde Ã§eliÅŸkiler olduÄŸunu belirtip onu ÅŸÃ¼pheli kiÅŸi ilan etti.

Wood'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerindeki gizem perdesi aradan geÃ§en bunca zamana raÄŸmen hala aydÄ±nlatÄ±lamadÄ±.Â Â

29 KasÄ±m 1981'de meydana gelen olayla ilgili olarak polis ilk raporunda Wood'un Ã¶lÃ¼m nedenini "kaza" olarak raporlandÄ±.

Fakat yÄ±llar sÃ¼ren incelemelerin ardÄ±ndan 2012'de Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeni "boÄŸulma ve bilinmeyen nedenler" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Åžu anda 87 yaÅŸÄ±nda olan kocasÄ± Robert Wagner ise karÄ±sÄ±nÄ±n tekneden dÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nce onunla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

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