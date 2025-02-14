Görüşme var barışma yok

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Önceki gün Etiler’de görüntülenen oyuncu, barışma haberleri sorulunca şöyle konuştu:

“Barışma yok. Biz birbirimizin yüzüne bakamayacak kadar kötü ayrılmadık. Aldatma, yalan, şiddet olmadı. Görüşüyoruz ama bu abartılacak kadar ciddi bir şey değil. Geçtiğimiz haftalarda bir aile büyüğümüzü kaybettik, onun cenazesine geldi sağ olsun. Arada sırada telefonda konuşuyoruz. Şarkı yazar, fikrimi alır mesela. İlişkiye dair hiçbir şey yok.”

Burcu Kıratlı, “Arkadaş kaldınız diyebilir miyiz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Arkadaş kalmaya inanmazdım. Bir kere daha büyük sözümü yemiş oldum. Arkadaşça konuşulabiliyormuş. Sinan değer verdiğim biri. O da benim için aynı şeyi söyler.”