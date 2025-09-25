Çırağan'da görkemli düğün... Ünlüler akın etti

Güncelleme Tarihi:
Peri masalı ambiyanslıyla kurgulanan düğünde Deniz Seki sahne aldı. Düğüne, Özge Ulusoy, Defne Samyeli, Yonca Evcimik, Esra Erol, Burak Kut eşi Cansen Yeni, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Metin Özülkü, Güliz Ayla, Hakan Akkaya, Ender Saraç katıldı.
Evlilik düşünmüyorum
Defne Samyeli, kıyafetiyle dikkat çekti. Başından bir evlilik geçen ünlü isim, yeniden gelinlik giymeye hazır olmadığını dile getirdi: “Evliliğe gidecek bir ilişkiye enerji harcamayı düşündüğüm bir dönemde değilim.”
En havalı kızım
Metin Özülkü ve Güliz Ayla, düğüne birlikte katıldı. Özülkü, eşi Eda Özülkü’nün tatilde olduğunu söyledi. Güliz Ayla ise “Eda ablacığımın yokluğunda Metin abime ben eşlik ediyorum. En havalı kız olabilirim” dedi.
Kız tarafıyız
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik çifti birlikte poz verdi.
Göçer, yazı yoğun konser maratonuyla geçirdiğini söyledi ve ekledi: “Kız tarafıyız.”