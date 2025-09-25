×
Çırağan'da görkemli düğün... Ünlüler akın etti

Güncelleme Tarihi:

#Onur Öztırak#Arzu Öztoprak#Çırağan Sarayı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:23

İş insanı Onur Öztırak ve Impact reklam ajansı yönetim kurulu başkanı Arzu Öztoprak önceki akşam Çırağan Sarayı’nda görkemli bir törenle evlendi. Damatlık ve gelinliği Hakan Akkaya hazırladı.

Peri masalı ambiyanslıyla kurgulanan düğünde Deniz Seki sahne aldı. Düğüne, Özge Ulusoy, Defne Samyeli, Yonca Evcimik, Esra Erol, Burak Kut eşi Cansen Yeni, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Metin Özülkü, Güliz Ayla, Hakan Akkaya, Ender Saraç katıldı.

Evlilik düşünmüyorum

Defne Samyeli, kıyafetiyle dikkat çekti. Başından bir evlilik geçen ünlü isim, yeniden gelinlik giymeye hazır olmadığını dile getirdi: “Evliliğe gidecek bir ilişkiye enerji harcamayı düşündüğüm bir dönemde değilim.”

En havalı kızım

Metin Özülkü ve Güliz Ayla, düğüne birlikte katıldı. Özülkü, eşi Eda Özülkü’nün tatilde olduğunu söyledi. Güliz Ayla ise “Eda ablacığımın yokluğunda Metin abime ben eşlik ediyorum. En havalı kız olabilirim” dedi.

Kız tarafıyız

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik çifti birlikte poz verdi.

Göçer, yazı yoğun konser maratonuyla geçirdiğini söyledi ve ekledi: “Kız tarafıyız.”

Burak Kut düğüne eşi Cansen Yeni Kut ile katıldı.

