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Gonca Vuslateri Paris dergisinde

Güncelleme Tarihi:

#Gonca Vuslateri#Gmaro#Paris
Gonca Vuslateri Paris dergisinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 08:28

Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için sıra dışı stillerle objektif karşısına geçti.

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Gonca Vuslateri, Gmaro Magazine Paris için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti.

Gonca Vuslateri Paris dergisinde

20 SAYFADA GONCA

Gmaro dergisi, Gonca Vuslateri’nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Dergide Vuslateri için “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” ifadesi kullanıldı. Vuslateri’nin kareleri, Selim Akar’ın “Işık” adlı fotoğraf sergisinde de yer alacak.

Gonca Vuslateri Paris dergisinde

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#Gonca Vuslateri#Gmaro#Paris

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