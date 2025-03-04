Gonca Vuslateri Paris dergisinde

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Gonca Vuslateri, Gmaro Magazine Paris için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Çekimlerde oyuncuya modeller Onur Alp Çam ve Barış Demiröz de eşlik etti.

20 SAYFADA GONCA



Gmaro dergisi, Gonca Vuslateri’nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı. Dergide Vuslateri için “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” ifadesi kullanıldı. Vuslateri’nin kareleri, Selim Akar’ın “Işık” adlı fotoğraf sergisinde de yer alacak.