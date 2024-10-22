Golf tutkunları buluştu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 08:54
Golf sporuna destek olmak ve ilgiyi artırmak amacıyla Limak Holding tarafından düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2024, golf dünyasını İstanbul’da bir araya getirdi.
19-20 Ekim tarihlerinde Kemer Golf Kulübü’nde geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvaya, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Hasan Akçakaylıoğlu, Mehmet Ziylan, Serra Tokar, Beyhan Goldman Benardete’nin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 240 oyuncu katıldı.Meltem Demirören - Mahmut Köylü - Hüseyin Alp - Ahmet İskender Kaya - Erol Şimşek
Minikler, Juniorlar, kadınlar ve erkekler olmak üzere 17 kategoride düzenlenen turnuvada kadınlarda Çağla Metin, erkeklerde ise Selim Evrengil birincilik elde etti. Nursel Çökelek - Revna Demirören - Çağla Metin - Erol ŞimşekYıldırım Demirören - Nihat Özdemir - Hasan Akçakayalıoğlu - Selçuk Çetin