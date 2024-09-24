Golf tutkunları buluştu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 08:31
21-22 Eylül tarihlerinde Kemer Golf Kulübü, The Golf Challenge by Dar Global turnuvasına ev sahipliği yaptı.
İki günlük etkinlik, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Pazar günü saat 18.00’de düzenlenen törende turnuvanın kazanan oyuncularına ödülleri takdim edildi.
Turnuvanın ev sahibi Turesta CEO’su Arda Obuz’a Kemer Country yönetimi teşekkür plaketi verdi.
Hasan Koç
- Canan Ediboğlu - Canan Erem
Polat Çelikka”n - Levent Alimgil - Faruk Erdoğan - Rana Esen