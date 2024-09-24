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Golf tutkunları buluştu

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#Golf#Kemer Golf Kulübü#The Golf Challenge
Golf tutkunları buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 08:31

21-22 Eylül tarihlerinde Kemer Golf Kulübü, The Golf Challenge by Dar Global turnuvasına ev sahipliği yaptı.

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İki günlük etkinlik, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Pazar günü saat 18.00’de düzenlenen törende turnuvanın kazanan oyuncularına ödülleri takdim edildi.

Golf tutkunları buluştu

Turnuvanın ev sahibi Turesta CEO’su Arda Obuz’a Kemer Country yönetimi teşekkür plaketi verdi.
Golf tutkunları buluştu

Hasan Koç - Canan Ediboğlu - Canan Erem
Golf tutkunları buluştu

Polat Çelikka”n - Levent Alimgil - Faruk Erdoğan - Rana Esen

 

 

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#Golf#Kemer Golf Kulübü#The Golf Challenge

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