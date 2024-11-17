Gökhan Kunt: Kendimin rakibiyim

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◊ Sezen Aksu’nun “şarkılarımı genç yeteneklerle paylaşmak istiyorum” çağrısına yanıt vererek “Kolay Değil”i seslendirdiniz. Bu şarkıyı seçmenizin özel bir nedeni var mı?

- Bir gece stüdyoda çalışırken telefonuma “Kolay Değil” şarkısının altyapısı geldi, heyecandan kalbim duracaktı. Bana bu mesajı atan kişi sektörün en önemli isimlerinden ve aynı zamanda çok sevdiğim arkadaşım Özgür Aras’tı. Bir önceki şarkımın da prodüktörü olan Özgür Aras, sözleri Sezen Aksu, bestesi Onno Tunç’un ‘Kolay Değil’ şarkısını yapmamı istediğini belirtti.

O an ki heyecanımı anlatamam, bir de üstüne usta müzisyen DJ Cihat Uğurel de eklenince keyifli bir proje ortaya çıktı. Şarkımız Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerimle buluştu. Umarım siz de çok sevmişsinizdir.

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◊ Sezen Aksu’nun müziği hayatınızda nasıl bir yere sahip? Onun şarkılarını söylemek, kariyerinde nasıl bir dönüm noktası anlamına geliyor?

- Sezen Aksu müziğe başlama sebebim olabilir. Onun kalemi, besteleri hele ki kendine has eşsiz yorumu hayatımı adeta müzikle birleştiren bir köprü oldu. Bir şarkımın vokal kayıtları için Sezen Aksu’nun stüdyosu Lonca’ya gitmiştim. “Ya Sezen Aksu ile tanışırsam?” diye düşündüm. Bunun olma ihtimali bile o kadar güzeldi ki.

Şarkımı okurken kapı açıldı ve karşımda Sezen Aksu vardı. Zaten heyecandan ölüyordum ve “Şimdi hiç okuyamayacağım şarkıyı” dedim. Bana gülümseyerek “Merhaba ben Sezen. Sen okumana devam et” dedi. Beni dinledikten sonra “Çok özel bir sesin var. Şarkıyı ben okutmak istiyorum sana” diye devam etti. Şarkımın vokal koçluğunu yaptı. Rüya gibiydi, hayatımın en özel anıydı. Bir Sezen Aksu şarkısı okumak müzikal kariyerimdeki önemli adımlardan biridir.

DUYGUSU OLMAYAN BİRÇOK ŞARKI DİNLİYORUZ

◊ Sizce müzikte kalıcılığı sağlayan en önemli unsur nedir?

- Bence müzikte kalıcılığı sağlayan en önemli unsurların başında çalışkan olmak, işini severek yapmak geliyor. Bunun dışında çalıştığın isimler de çok önemli. Ben bu konuda çok şanslıyım. Özgür Aras, Sezen Aksu, Nihat Odabaşı, Mustafa Ceceli, Volga Tamöz gibi birçok önemli isimle çalışma imkanım oldu.

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Yeni olanı takip etmek ve bu yenilikleri kendi müziğine uyarlamak da sektörde kalıcı olmayı sağlayan unsurlardan biri. İkili ilişkilerinde sektörde kalıcı olmak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi dürüst bir insan olmak.

◊ Nasıl bir müzik vizyonu ortaya koyuyorsunuz?

- Son dönemde duygusu olmayan birçok şarkıya maruz kaldım. Dinlediğim şarkıların da altyapıları birbirinin aynısı. İşini özenle yapan meslektaşlarımı bu konudan ayrı tutuyorum. Ben müzik adamıyım, okuduğum şarkılar da kalbime dokunan şarkılar olmalı en çok buna özen gösteriyorum. Kendimin rakibiyim, sizlere daha iyisini sunmak için tüm gücümle çalışıyorum.

TOM CRUISE’A BENZEMEM AVANTAJ OLDU

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◊ Sizce müzik ve görsellik ne kadar iç içe geçmeli? Dinleyicilerinizle nasıl bir görsel bağ kurmak istiyorsunuz?

- Bu konuda aslında en büyük teşekkürüm sevgili Nihat Odabaşı’na. İlk klibimin yönetmenidir aynı zamanda da single kapak fotoğraflarımın birçoğu onun objektifinden çıkmıştır. Sektörün en iyilerinden biridir, ona poz vermek kolay değildir. Bu yüzden aslında kamera karsısına geçtiğimde otomatik olarak poza giriyorum.

Benim işimin bir parçası görsellik. Aslında dinleyicilere bir paket program sunuyoruz, şarkı, klip, single kapak fotoğrafı hepsi bir bütünün ayrılmaz parçaları.

◊ Tom Cruise’a benzerliğiniz sıkça konuşuluyor. Bu benzerlik size bir avantaj sağladı mı?

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- Birçok kişi söylüyor bunu, benim de hoşuma gidiyor. Kendisini ve filmlerini çok severim. Bu benzerliğin bana birçok avantajı oldu, ama en önemli avantajı tanınırlığımı arttırdı.