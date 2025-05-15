×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Gökhan Güney'den sitem: O haberler beni üzdü

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Güney#Gökhan Güney Hastalığı#Gökhan Güney Kimdir
Gökhan Güneyden sitem: O haberler beni üzdü
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 09:04

Arabesk müzik yorumcusu Gökhan Güney, hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla gündeme geldi.

Haberin Devamı

71 yaşındaki sanatçı, hakkındaki haberlerin sevenlerini endişelendirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hastaneye kaldırıldı demişler, ne ayıp. Bel fıtığına bağlı olduğunu düşündüğüm bel ağrılarım vardı. Eşimle bir doktora gidip baktıralım dedik. Yapılan tetkiklerde bel fıtığı çıkmadı, sinirlerle alakalı bir durummuş. İğne tedavisi görüyorum ve iyiyim. Bu haber nereden çıktı, şaşırdık. Böyle iddialarla bizleri üzüyorlar.”

Gökhan Güneyden sitem: O haberler beni üzdü

Güney, sosyal medya üzerinden de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı: “Beni merak eden tüm sevenlerim; pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Basında yer alan ve herkesi endişelendiren haberlerdeki gibi bir durum söz konusu değil. Emin ellerdeyim.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Güney#Gökhan Güney Hastalığı#Gökhan Güney Kimdir

BAKMADAN GEÇME!