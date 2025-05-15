Gökhan Güney'den sitem: O haberler beni üzdü

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71 yaşındaki sanatçı, hakkındaki haberlerin sevenlerini endişelendirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hastaneye kaldırıldı demişler, ne ayıp. Bel fıtığına bağlı olduğunu düşündüğüm bel ağrılarım vardı. Eşimle bir doktora gidip baktıralım dedik. Yapılan tetkiklerde bel fıtığı çıkmadı, sinirlerle alakalı bir durummuş. İğne tedavisi görüyorum ve iyiyim. Bu haber nereden çıktı, şaşırdık. Böyle iddialarla bizleri üzüyorlar.”

Güney, sosyal medya üzerinden de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı: “Beni merak eden tüm sevenlerim; pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Basında yer alan ve herkesi endişelendiren haberlerdeki gibi bir durum söz konusu değil. Emin ellerdeyim.”