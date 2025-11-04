Gökçe Bahadır: Mutlu bir evliliğimiz var

Haberin Devamı

Bahadır, yeni projelerle ilgili değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi:

“Bir şeyler okuyorum. Türk dizilerini de takip ediyorum, gayet başarılı buluyorum. İnşallah tüm oyuncu arkadaşlarımın işleri uzun uzun sezon devam eder.”

Oyuncu, eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirtti. Yaz aylarını Ege’de geçirdiklerini dile getiren ünlü isim, “Emir çalıştı, ben de yanında oldum. Birbirimize sürekli vakit ayırırız, hiç sıkılmayız. Çok güzel bir birlikteliğimiz var” dedi.