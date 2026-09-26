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Gladyatör olarak sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Nükhet Duru#Türk Sanat Müziği#Gladyatör Kostümü
Gladyatör olarak sahnede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 08:50

NÜKHET Duru, Zeki Müren’in ölümünün 30’uncu yılına özel Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede sahne aldı.

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Gecede “Şimdi Uzaklardasın” ve “Bir Demet Yasemen” gibi Zeki Müren’in ölümsüz eserlerini seslendiren Duru’ya Bursa Türk Sanat Müziği Korosu ve Nilkonder eşlik etti.

Gülşah Saraçoğlu imzalı gladyatör kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, Zeki Müren’e gönderme yaptı. Duru, Müren’in yıllar önce giydiği kıyafetin hikâyesini de anlattı.

Sanatçı, Müren’in “Bu kostüm fazla iddialı olmamış mı?” yorumlarına karşı “Bu bir mini etek değil, bir gladyatör kostümü. Gladyatörler arenaya çıkarken nasıl canları pahasına çıkıyorsa, ben de değerli seyircilerim için canım pahasına sahneye çıkıyorum” dediğini aktardı.

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#Nükhet Duru#Türk Sanat Müziği#Gladyatör Kostümü

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