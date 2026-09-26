Gladyatör olarak sahnede

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Gecede “Şimdi Uzaklardasın” ve “Bir Demet Yasemen” gibi Zeki Müren’in ölümsüz eserlerini seslendiren Duru’ya Bursa Türk Sanat Müziği Korosu ve Nilkonder eşlik etti.

Gülşah Saraçoğlu imzalı gladyatör kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, Zeki Müren’e gönderme yaptı. Duru, Müren’in yıllar önce giydiği kıyafetin hikâyesini de anlattı.

Sanatçı, Müren’in “Bu kostüm fazla iddialı olmamış mı?” yorumlarına karşı “Bu bir mini etek değil, bir gladyatör kostümü. Gladyatörler arenaya çıkarken nasıl canları pahasına çıkıyorsa, ben de değerli seyircilerim için canım pahasına sahneye çıkıyorum” dediğini aktardı.