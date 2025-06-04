Gişede rekor açılış

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30 Mayıs’ta vizyona giren Poll Films imzalı yapım, ilk üç gün içinde 190 bin 504 seyirci tarafından izlendi. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” bu başarısıyla mayıs ayında vizyona giren yerli filmler arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaştı.

