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Gişede rekor açılış

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#Sihirli Annem: Hepimiz Biriz #İnci Türkay#Jess Molho
Gişede rekor açılış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 10:37

22 yıl sonra beyazperdede izleyiciyle buluşan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmi gişede büyük başarıya imza attı.

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30 Mayıs’ta vizyona giren Poll Films imzalı yapım, ilk üç gün içinde 190 bin 504 seyirci tarafından izlendi. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” bu başarısıyla mayıs ayında vizyona giren yerli filmler arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaştı.

Gişede rekor açılış

Bu başarı yapıma, 2025 yılında vizyona giren filmler arasında ilk üç günde en çok izlenen yerli film olma unvanını da kazandırdı. Filmin oyuncularının İstanbul ve Anadolu’daki sinema salonlarına sürpriz ziyaretleri ise devam ediyor. İnci Türkay, Jess Molho, Gizem Güven, Jennifer Boyner, Buğra Özmüldür ve Gamze Karta’dan oluşan oyuncu ekibinin geçen hafta sonu Cevahir Paribu Cineverse’de salon ziyareti adeta izdiham yarattı. Oyuncular, Ümraniye CineWam, Emaar Paribu Cineverse, Mall of İstanbul Cinetech, Marmarapark Paribu Cineverse, Torium Cinetech sinemalarına da ziyaretlerde bulunarak filmin seyircisiyle buluştu.

 

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#Sihirli Annem: Hepimiz Biriz#İnci Türkay#Jess Molho

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