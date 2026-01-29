×
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği “Gırgıriye” müzikalinde yer alacak.

Bülent Ersoy, Müjdat Gezen imzalı “7 Kocalı Hürmüz” oyununu önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde izledi.

Oyun sonrası Müjdat Gezen, sanatçının yeni projesi “Gırgıriye”de yer alacağını açıkladı. Müzikal için assolist arayışının uzun sürdüğünü dile getiren Gezen, bu rol için Bülent Ersoy’u ikna ettiğini söyledi.

Ersoy’un ilk etapta yoğun programı nedeniyle teklife sıcak bakmadığını söyleyen Gezen, “Herkese hayır demeyi adet edinmiştir ama sonunda kabul etti” dedi. “Gırgıriye”nin assolisti olacak Ersoy, sahnede üç şarkı seslendirecek.

#Müjdat Gezen#Bülent Ersoy#Gırgıriye

