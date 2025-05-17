Giray Altınok: Keşke sadece tiyatro yapabilsek

Haberin Devamı

Söyleşi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, “Tiyatro tek başına mükemmel bir meslek. Keşke ömür boyu tiyatro yapıp da hayat sürdürülebilir olsa ama işin bazı gerçekleri var. Bir taraftan tiyatroyu sevenin dizi ve sinemaya devam etmesi lazım. Sadece tiyatro yapılarak para kazanılsaydı yani iyi yaşanabilseydi bu ülkede, çok insan tiyatroya gönül verirdi” şeklinde konuştu.



Kalbimizi kıran bir geceydi



Ünlü oyuncu başrolünü üstlendiği “Prens” dizisinin yeni sezon galasına neden ekip olarak katılmadıkları hakkında da konuştu: “Yayıncı kuruluşun kendi gala sistemleri var. Amerika’daki işlerinde de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını, Türkiye’de de bunu devam ettirmek istediklerini söylediler. Ama Prens’in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Bir türlü yolunu bulamadık. Biz de ekibin geri kalanını yarı yolda bırakmak istemedik. O anlamda kalbimizi kıran bir gece oldu. Sonrasında konuştuk, herkes birbirine hak verdi.”