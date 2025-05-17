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Giray Altınok: Keşke sadece tiyatro yapabilsek

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#Giray Altınok#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları#Genç Günle
Giray Altınok: Keşke sadece tiyatro yapabilsek
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 10:26

GİRAY Altınok, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 39’uncusunu düzenlediği “Genç Günler” adlı gençlik söyleşisine konuşmacı olarak katıldı.

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Söyleşi öncesi soruları yanıtlayan oyuncu, “Tiyatro tek başına mükemmel bir meslek. Keşke ömür boyu tiyatro yapıp da hayat sürdürülebilir olsa ama işin bazı gerçekleri var. Bir taraftan tiyatroyu sevenin dizi ve sinemaya devam etmesi lazım. Sadece tiyatro yapılarak para kazanılsaydı yani iyi yaşanabilseydi bu ülkede, çok insan tiyatroya gönül verirdi” şeklinde konuştu.

Kalbimizi kıran bir geceydi

Ünlü oyuncu başrolünü üstlendiği “Prens” dizisinin yeni sezon galasına neden ekip olarak katılmadıkları hakkında da konuştu: “Yayıncı kuruluşun kendi gala sistemleri var. Amerika’daki işlerinde de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını, Türkiye’de de bunu devam ettirmek istediklerini söylediler. Ama Prens’in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Bir türlü yolunu bulamadık. Biz de ekibin geri kalanını yarı yolda bırakmak istemedik. O anlamda kalbimizi kıran bir gece oldu. Sonrasında konuştuk, herkes birbirine hak verdi.” 

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#Giray Altınok#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları#Genç Günle

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