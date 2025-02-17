Gerilim tavan yaptı! Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda menajerliğini de üstlenen Ercan Deniz ile anlaşmazlık yaşamış, ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

Abi, kardeşin tartışmasına kız kardeşleri Yurda Güler de dahil olmuş, abisinin eşi Samar Dadgar hakkında ağır ifadelerde bulunmuştu.

Yaşananların ardından Özcan Deniz ailesiyle görüşmeyi kesmişti.

Yoluna artık eşi ve oğluyla devam edeceğini açıklayan Deniz, "Değerin asla düşmez. Bazen sadece seni hak etmeyenlerin eline düşersin" sözleriyle kırgınlığını dile getirmişti.

KADRİYE DENİZDEN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Deniz Ailesi'nde gerilim yeniden tavan yaptı. Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve korunma kararı talebinde bulundu.

Haberin Devamı

Kadriye Deniz, yaşanan gerilimin suçlusu olarak gelinini ilan etti. Deniz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘NE BEN ARADIM NE DE ONLAR’

'3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aradım, ne de o beni aradı. Ben hatta hediyesini de taktım, kabul ettim. ‘Tamam yavrum’ dedim. Sen de bu evin bir ‘ferdisin, evladımsın’ dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum.’

‘BİR TABAKTA YEMEK YEDİLER’

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz’in küsmesiyle ilgili üzüntülerini dile getiren Kadriye Deniz, sözlerine şöyle devam etti;

‘İki kardeşin arası iyi değildi üzülüyordum. Bir kardeş televizyonda öbür kardeş sosyal medyada, arkadaşlar telefonda, internette. Üzüntüm başkaydı. Ercan ve Özcan bir tabakta yediler paylaştılar. Bir yastık, bir odayı paylaştılar.

‘İYİ Kİ ONLARIN ANNESİYİM’

40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim.

Haberin Devamı

6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum. Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev, bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun.

SAMAR DADGAR'A ŞOK SUÇLAMA

Hamile kaldı doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. ‘Özcan, bebeğin bana videosunu at.’ dedim. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.

Haberin Devamı

''AİLEDEN AYIRMAK İSTİYORLAR''

Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil. Diyorlar ki Özcan parayı getirdi Ercan da parayı çalıştırdı. O kadar da Ercan koydu üzerine.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM''

Özcan için uzaklaştırma kararı aldım. Bizim konumuz abin ile anlaşın malları ayırın. Aranız açılmadan, birbirinizi kırmadan anlaşın.

''VİDEO VARSA YAYINLASIN''

Benim kızımın güzellik salonu vardı Kuşadası'nda. Güzel çalışıyordu, ekmek getiriyordu, çocuğunu okutuyordu. O videodan sonra kızıma bir müşteri gitmedi. Biz o videonun açıklamasını istiyoruz. O video yoktur, uyduruktur. Özcan'a sesleniyorum, yayınlayacağım dediği videoyu yayınlasın. ‘Gelini döven görümce’ diye haberler çıkıyor. Dövmedik, elimiz değmesin. Özcan torunumu getirmiyor, bana acı çektiriyor.

Haberin Devamı

''KARDEŞİNİ DÖVDÜ''

‘'Özcan Deniz kardeşi Yurda'yı dövdü. Fena vurdu. Baş parmakları morardı. Hizmetçi kadın yetişti.’

'ONA BİR ŞEY OLURSA HEPİNİZİ YAKACAĞIM'

Gelin ve kayınvalide arasında devam eden tartışmanın ardından Samar Dadgar, son paylaşımda Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi; "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin' dedi.



MALLARINI ELİNDEN ALMADAN DURMAYACAKSINIZ

Sibel Semerci, abisi Özcan Deniz’e sahip çıktı. “Ercan’ın derdi para” dedi

