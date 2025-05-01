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'Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin'

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#Neşe Karaböcek#Gülden Karaböcek#İşte Benim Masalım
Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 08:40

Türk müziğinin usta isimlerinden Neşe Karaböcek hayatını konu alan ‘İşte Benim Masalım’ adlı kitabını yayımladı.

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Sanatçı kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya’nın daha sonra kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesine de yer verdi.

Karaböcek, söz konusu evlilik sürecinde oğlunun velayetini alabilmek amacıyla Elenor Plak şirketiyle iki uzunçalar yapmayı kabul ettiğini ve o dönemki aracını Alpsakarya’ya verdiğini aktardı.

Sanatçı bu evlilik nedeniyle kardeşi Gülden Karaböcek’i affetmediğini de belirtti.

Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin

Kitabın yayımlanmasının ardından Gülden Karaböcek’in kızı Nur Düzgit, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Düzgit, “Neşe Hanım’ın çıkardığı kitapta yazılanların hepsi kesinlikle gerçek değildir. Geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Umarım bu kitap bir barışma sebebi olur” ifadelerini kullandı

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Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin

'GERÇEKLERİ YAŞAYAN DEĞİL YAŞATANDAN DİNLEYİN'

Paylaştığı videonun ardından bir açıklama daha yapan Düzgit, “Konuyla ilgili yaptığım açıklama farklı anlaşılmıştır. Her iki tarafa da saygı duyduğum için susuyorum. Gereksiz yorum yapmak yerine zamanını bekleyin. Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin. Saygımı bozmak istemiyorum çünkü annemin artık üzülmesini istemiyorum” dedi.

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#Neşe Karaböcek#Gülden Karaböcek#İşte Benim Masalım

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