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Gerçek bir hikaye, gerçeküstü bir mücadele!

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#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Beyoğlu
Gerçek bir hikaye, gerçeküstü bir mücadele
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 13:48

Atlas 1948, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında çok özel bir yapıma ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet ruhunu yansıtan, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi hafta boyunca sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca alanda gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkılar yankılanacak.

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1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu edinen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 25 Ekim'de gösterime girdi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dram filmi; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi.

Gerçek bir hikaye, gerçeküstü bir mücadele

Atlas 1948 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına özel bir projeye imza attı. Film hafta boyunca sinemaseverlerle buluşacak, öte yandan alanda gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik yayınları  yapılacak.

 

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#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Beyoğlu

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