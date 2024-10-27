Gerçek bir hikaye, gerçeküstü bir mücadele!

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1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen çiçeği burnunda bir ülkede sanat devrimini gerçekleştirmek için verdikleri çabayı konu edinen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 25 Ekim'de gösterime girdi.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dram filmi; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi başarılı oyuncuları bir araya getirdi.

Atlas 1948 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına özel bir projeye imza attı. Film hafta boyunca sinemaseverlerle buluşacak, öte yandan alanda gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik yayınları yapılacak.