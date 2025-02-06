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Gençleşmeye başladı... Kadir İnanır'ın sinemaya döneceği günler yakın!

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#Kadir İnanır#Kadir İnanır#Jülide Kural
Gençleşmeye başladı... Kadir İnanırın sinemaya döneceği günler yakın
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:48

Kadir İnanır’dan sevindirici haber geldi. Jülide Kural, sağlık durumu iyiye giden sanatçının bir an önce setlere dönmek istediğini söyledi.

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Uzun süre hastanede tedavi gören ve sağlık durumu merak konusu olan Kadir İnanır’dan gelen haberler yüzleri güldürdü.

Restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem, ziyaretine gittiği oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Can dostum, daha güzel günlere” notuyla paylaştı. 

Gençleşmeye başladı... Kadir İnanırın sinemaya döneceği günler yakın

GENÇLEŞMEYE BAŞLADI

Hayat arkadaşı Jülide Kural da İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi: “Tedavisi sürüyor. Duruma göre 5-6 gün kalıyoruz, sonra eve çıkıyoruz, bir süre sonra tekrar gidiyoruz. Kadir her gün daha iyiye gidiyor. Hatta geçen şakalaştık, ‘Sen gençleşmeye başladın, saçların bile siyah çıkıyor, ben yaşlandım’ dedim. Sosyal aktiviteler yapıyoruz, dostlarla buluşuyor, dışarı yemeğe çıkıyoruz. O tez canlı, ‘Hemen iyileşip çalışmaya başlayayım’ diyor. Sinema Kadir’in vazgeçilmezi, inşallah o günleri de göreceğiz.”

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YOĞUN BAKIMDA YATTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış, 4 ay yoğun bakımda kalmıştı. Kadir İnanır şimdilerde fizik tedaviye devam ediyor.

 

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#Kadir İnanır#Kadir İnanır#Jülide Kural

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