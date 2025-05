Genç şarkıcı balkondan düşüp ölmüştü.. Milyonluk miras bıraktı ama vasiyeti yok

Haberin Devamı

31 yaşında hayata veda eden şarkıcıdan geriye 24 milyon sterlinlik bir servet kaldı. Ama işin ilginç yanı Payne'in bir vasiyet hazırlamamış olması.

Aslında Payne'in ölümünden sonra geride kalan serveti 28 milyon 595 bin Sterlin idi. Fakat borçları çıkarılıp ödendikten sonra geride 24 milyon 280 bin sterlinlik bir miktar kaldı.

Bu arada Payne'in şarkıcı Cheryl Tweedy ile ilişkisinden Bear adında sekiz yaşında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

SON SEVGİLİSİNİN MİRASTA HİÇ HAKKI YOK

Yasal belgelere göre yaşı henüz küçük olduğu için Payne'in mirasının idaresi eski sevgilisi ve oğlunun annesi Cheryl Tweedy'de olacak.

İngiltere'deki miras hukuku kuralları gereği, mirasın Liam'ın oğluna emanet edilmesi muhtemel. Bu kurallarda, kişinin mirası genellikle yasal eşine veya en yakın kan bağı olan akrabalarına geçiyor.

Yasalara göre ünlü şarkıcının ölümünden önce birlikte olduğu Kate Cassidy, mirastan herhangi bir pay alamayacak.

Payne, ölümünden önce Kate Cassidy ile birlikteydi. İngiltere yasalarına göre Cassidy'nin genç şarkıcının mirasında hiçbir payı yok.

KAMERA KARŞISINDA ÇOCUKLUKTAN ÇIKIP YETİŞKİNLİĞE GEÇMİŞTİ

Hem de akla hayale gelmeyecek kadar trajik bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti Liam Payne.

One Direction adlı müzik grubuyla tanınan, o sayede şöhreti bulan Payne, geçen yılın ekim ayında Arjantin'de kaldığı otel odasında üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bu haber duyulduğunda da onun kamera karşısında çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçişini uzaktan takip eden hayranları da kelimenin tam anlamıyla büyük bir yasa büründü.

Haberin Devamı

YAŞADIĞI SÜRECE SAĞLIK SORUNLARI ÇEKTİ

Tam adıyla Liam James Payne'in yaşam öyküsü 29 Ağustos 1993 günü İngiltere'nin Wolverhampton kentinde başladı. Bir bebek hemşiresi olan Karen ile tesisatçı Geoff'un, iki kız çocuğundan sonra dünyaya gelen tek oğluydu.

Liam, aslında doğması gereken zamandan üç hafta erken dünyaya gelmişti. Bu yüzden de sağlığı pek yerinde değildi.

Dört yaşına kadar sürekli olarak hastanelere gitti, testlere girdi, doktor ziyaretleri yaptı. İşte böbreklerindeki sorun da o zaman ortaya çıktı. O zamana kadar da bu sorun hiç peşini bırakmadı.

Hatta son sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte, aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için gittikleri İtalya'da böbrek sorunu nüksedince hastanede tedavi görmek sorunda kaldı.

Haberin Devamı

ÖNCE BOKS OYNADI SONRA SANATA YÖNELDİ

Liam 12 yaşına geldiğinde boks dersleri amaya başladı. Bunun da bir amacı vardı elbette. Okulda diğer çocukların zorbalığına uğruyordu. Bu dünyadaki ilk yılları zorluklar içinde geçen Liam Payne, bu arada doğduğu yerde bulunan okulda müzik teknolojileri eğitimine baladı.

Onun yolunun One Direction ile kesişmesini sağlayan da bu oldu zaten. Liam Payne'in hayat yolu müzikle, notalarla ve şarkı sözleriyle çizilmişti atık.

Gösteri dünyasıyla ilk tanıştığında ise sadece 12 yaşındaydı Liam Payne. O sırada br tiyatro grubunua katılmıştı. Sonra Payne'in TV serüveni geldi… Önce 2008 yılında X Factor'de seçmelere katıldı. O sırada 14 yaşındaydı. O dönemde yarışmanın jürisi Simon Cowell, Cheryl Cole, Danni Minogue ve Louis Walsh'dan oluşuyordu.

Haberin Devamı

O jüride bulunan Cheryl Cole ile yolları yıllar sonra bir kez daha bambaşka bir şekilde kesişecekti zaten.

YARIŞMA SAYESİNDE DİKKAT ÇEKTİ

O yarışmada Frank Sinatra'nın Fly Me To The Moon adı şarkısını seslendirdi ama elemeleri geçemedi. Fakat yarışmanın yapımcısı olan Simon Cowell ona iki sene sonra tekrar gelmesini söyledi.

Tam da öyle oldu, Payne 2010 yılında programa tekrar döndü. İşte orada kendisini ve bütün grup üyelerini şöhrete kavuşturan One Direction fikri ortaya çıktı.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, and Zayn Malik ile birlikte gençliği kırıp geçiren One Direction grubunu oluşturdular Simon Cowell'ın önerisiyle. Sonra da belki kendilerinin bile beklemediği büyük bir başarıya imza attılar.

Haberin Devamı

PLATONİK AŞKIYDI BEBEĞİNİN ANNESİ OLDU

İşte Liam Payne'in çocukluktan yetişkinliğe kameralar karşısında geçişi bu şekilde oldu.

Katıldığı yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunan Cheryl Cole ise daha o sıralarda onun platonik aşkıydı.... Aralarında dokuz yaş fark olan Cheryl Çole ile Liam Payne yıllar sonra sevgili oldular hatta şimdi ortak bir çocukları bile var.

Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu.

Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

ONA OLAN AŞKI HİÇ BİTMEDİ

Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi.

Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok ciddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

ONDAN HATIRA BİR BEBEK KALDI

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı.

Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı.

Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

Payne ile bir zamanlar platonik aşkı olan Cheryl'ın ilişkisinden Bear adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Bear artık 8 yaşına geldi.



ÖZEL HAYATI HEP GÜNDEMDEYİ: Liam Payne, hayatı boyunca gencecik yaşında şöhreti bulan herkesin yaşadıklarını yaşadı. Sadece Cheryl Cole değil bütün aşkları magazin gündeminde ilk sıralara yükseldi hep. Son olarak kendisi uğruna ülkesi ABD'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen Kate Cassidy ile birlikteydi Payne. Hatta onun bu ilişkisi hayranlarının da tepkisini çekmiş sosyal meryada büyük gürültü koparmıştı.