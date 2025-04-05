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Genç dizi oyuncusundan kötü haber geldi: Çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

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#Manuel Masalva#Narcos#Narcos: Mexico
Genç dizi oyuncusundan kötü haber geldi: Çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 14:19

Televizyon dünyasından kötü haber geldi... Rol aldığı Narcos: Mexico adlı diziyle tanınan genç oyuncu Manuel Masalva'nın çıktığı tatil bir kabusa dönüştü.

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43 yaşındaki oyuncunun, çıktığı tatilde kaptığı saldırgan bir virüs hayatını tehdit eden bir enfeksiyona dönüştü. Şu an komada bulunan oyuncu, hayata tutunmaya çalışıyor. 

Kötü haberi, Meksikalı oyuncu Masalva'nın arkadaşlarından biri olan Mario Moran sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç dizi oyuncusundan kötü haber geldi: Çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

EVİNDEN UZAKTA HAYATI İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Moran, İspanyolca paylaşımında Masalva'nın başına gelenleri " Kardeşim evinden uzakta hayatta kalmak için mücadele ediyor" sözleriyle duyurdu.

Arkadaşı Moran, Manuel Masalva'nın çıktığı bir tatilde kaptığı saldırgan bir virüs yüzünden bir enfeksiyona yakalandığını söyledi.

Ancak genç oyuncunun ne tür bir virüsle temas ettiğini açıklamadı.

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Genç dizi oyuncusundan kötü haber geldi: Çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI 
Manuel Masalva'nın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten arkadaşı, onun tıbbi bakım masraflarının karşılanması için GoFundMe adlı internet sitesinde bir bağış kampanyası başlattıklarını da belirtti.

Her ne kadar hangi ülkede bulunduğunu söylemese de "Her şeyin çok zor olduğu bir ülkede, yapılacak bağışlar ne kadar küçük olursa olsun büyük bir fark yaratacağını sözlerine ekledi.

"Eğer katkıda bulunabilirseniz bütün kalbimizle size müteşekkir kalacağız" dedi.

Narcos: Mexico adlı dizide Ramon Arellano Felix karakterini oynayan Manuel Masalva'nın antibiyotik tedavisi gördüğü bilgisi de arkadaşının paylaştığı videoda yer aldı.

Genç dizi oyuncusundan kötü haber geldi: Çıktığı tatilde enfeksiyon kapıp komaya girdi

EN SON FİLİPİNLER'DEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Manuel Masalva, Narcos: Mexico'nun yanı sıra La Fuzman ve Tengo Que Morir Todas Las Noches adlı yapımlarda da rol almıştı.

Onun durumu hakkında bilgi veren arkadaşı genç oyuncunun hangi ülkede olduğunu belirtmese de Manuel Masalva, son olarak 14 Mart'ta Filipinler'de çektiği bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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#Manuel Masalva#Narcos#Narcos: Mexico

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