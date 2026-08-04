Genç oyuncu 18'inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı

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Rol aldığı Godzilla vs Kong ve Godzilla X Kong: The New Empire adlı yapımlarla tanınan Hottle için Teksas'ta bir cenaze töreni düzenlendi.
Talihsiz oyuncu, bir gelinliği andıran bembeyaz bir tabutla tören alanına getirildi. Daha gencecik yaşında hayata veda eten Hottle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İşitme engelli olmasına rağmen gencecik yaşında oyunculuk konusunda başarılara imza atan Kaylee Hottle'ı hayattan koparan kaza aşırı hız yüzünden meydana geldi.
Aracı kullanan 19 yaşındaki sürücü kazayı küçük yaralarla atlatırken diğer iki yolcuda da kazadan sağ kurtuldu.
Babasının verdiği bilgiye göre Kaylee hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu.
Baba Joshua Hottle acı haberi "Hiç yapmak istemeyeceğim bir uçuşa çıkıyorum" dediği bir sosyal medya canlı yayınıyla duyurdu. Gözü yaşlı baba, kızının cansız bedenini almak için yola çıkacağını sözlerine ekledi.
Talihsiz genç oyuncunun devam ettiği Teksas İşitme Engelliler Okulu da Facebook sayfasından acı haberi paylaştı.
2017 yapımı Kong: Skull Island filminin yapımcıları, reklamı gördüklerinde Kaylee'nin, filmde King Kong ile işaret dili aracılığıyla bağ kuran yetim kız Jia karakteri için gayet uygun olduğunu düşündüler.
Kaylee, 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall ve daha birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.