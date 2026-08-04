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Genç oyuncu 18'inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı

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#Kaylee Hottle#Genç Yaşta Ölen Ünlüler#Trafik Kazası Kurbanı Ünlüler
Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:21

Beklenmedik zamansız ölümüyle milyonları yasa boğan 18 yaşındaki oyuncu Kaylee Hottle son yolculuğuna uğurlandı. Hottle, geçirdiği bir trafik kazası sonuca hayata veda etmişti.

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Rol aldığı Godzilla vs Kong ve Godzilla X Kong: The New Empire adlı yapımlarla tanınan Hottle için Teksas'ta bir cenaze töreni düzenlendi. 

Talihsiz oyuncu, bir gelinliği andıran bembeyaz bir tabutla tören alanına getirildi. Daha gencecik yaşında hayata veda eten Hottle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı
Kaylee Hottle'ın geçen ayın son haftasında geçirdiği trafik kazasında ölümünü babası Joshua doğrulamıştı. 

İşitme engelli olmasına rağmen gencecik yaşında oyunculuk konusunda başarılara imza atan Kaylee Hottle'ı hayattan koparan kaza aşırı hız yüzünden meydana geldi.

Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı
TMZ sitesinin haberine göre Maryland'de meydana gelen kazada Hottle'ın içinde bulunduğu 1995 model Honda Accord marka araç bir hendeğe yuvarlandı.

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Aracı kullanan 19 yaşındaki sürücü kazayı küçük yaralarla atlatırken diğer iki yolcuda da kazadan sağ kurtuldu.

Babasının verdiği bilgiye göre Kaylee hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu.

Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı

Kylee'nin bembeyaz tabutu cenaze törenine katılanlara daha çok ağlattı.
Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı

Kylee Hottle'ı gencecik yaşta hayattan koparan kazanın ardından ölüm yolculuğuna çıktığı otomobil böyle görüntülendi.

Baba  Joshua Hottle acı haberi "Hiç yapmak istemeyeceğim bir uçuşa çıkıyorum" dediği bir sosyal medya canlı yayınıyla duyurdu. Gözü yaşlı baba, kızının cansız bedenini almak için yola çıkacağını sözlerine ekledi.

Talihsiz genç oyuncunun devam ettiği Teksas İşitme Engelliler Okulu da Facebook sayfasından acı haberi paylaştı.

Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı
Yapılan açıklamada "'Büyük bir üzüntüyle, TSD son sınıf öğrencilerimizden Kaylee Hottle'ın dün Maryland, Frederick'te meydana gelen bir trafik kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini paylaşıyoruz. Kalplerimiz, bu inanılmaz zor dönemde Kaylee'nin ailesi, arkadaşları, sınıf arkadaşları ve onu tanıyan ve seven herkesle birlikte" satırları yer aldı.
Genç oyuncu 18inde ölmüştü: Gelinlik gibi tabutuyla uğurlandı
Houston Chronicle'a verdiği bir röportajda Kaylee, oyunculuk kariyerinin 2017 yılında ASL (Amerikan İşaret Dili) çeviri uygulaması Convo için bir reklamda yer almasıyla başladığını söyledi.

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2017 yapımı Kong: Skull Island filminin yapımcıları, reklamı gördüklerinde Kaylee'nin, filmde King Kong ile işaret dili aracılığıyla bağ kuran yetim kız Jia karakteri için gayet uygun olduğunu düşündüler.

Kaylee, 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall ve daha birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.

 

 

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#Kaylee Hottle#Genç Yaşta Ölen Ünlüler#Trafik Kazası Kurbanı Ünlüler

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