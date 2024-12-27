Genç muhabiri sevenleri uğurladı

Haberin Devamı

Muhabirin şarkıcı abisi Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Mahsun Kırmızıgül, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler de vardı.

Muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Geçen salı Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve çalışma arkadaşları, muhabirin Etiler’deki dairesini çilingirle açtırıp cansız bedenini bulmuştu.



