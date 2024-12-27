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Genç muhabiri sevenleri uğurladı

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#Işık İpek#Yaşar İpek#Yaşar İpek
Genç muhabiri sevenleri uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 09:42

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan magazin muhabiri Işık İpek dün son yolculuğuna Zincirlikuyu Camisi’nde uğurlandı.

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Muhabirin şarkıcı abisi Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Mahsun Kırmızıgül, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler de vardı.

Genç muhabiri sevenleri uğurladı

Muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Geçen salı Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve çalışma arkadaşları, muhabirin Etiler’deki dairesini çilingirle açtırıp cansız bedenini bulmuştu.

Genç muhabiri sevenleri uğurladı


 

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#Işık İpek#Yaşar İpek#Yaşar İpek

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