×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ayrılmak istediği sevgilisi genç modeli bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Pamela Genini#Aile İçi Şiddet#Milano
Ayrılmak istediği sevgilisi genç modeli bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 22:10

Moda dünyasından tüyler ürperten bir haber geldi... İtalyan model Pamela Genini, ayrılmak istediği sevgilisinin ellerinde son nefesini verdi.

Haberin Devamı

Korkunç olay İtalya'nın Milano kentinde yaşandı.

29 yaşındaki Genini'nin evine elindeki yedek anahtarla gizlice giren eski sevgilisi Gianluca Soncin, talihsiz modeli 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Ayrılmak istediği sevgilisi genç modeli bıçaklayarak öldürdü

KOMŞULARI YARDIMA KOŞUP POLİSİ ARADI
Il Fatto Quotidiano adlı internet sitesinin haberine göre, 16 Ekim günü sabah saatlerinde komşuları Genini'nin çığlıklarını ve yardım çağrılarını duydu.

Genç modele yardım etmek için dairesinin kapısını açmaya çalışan komşuları bir yandan da polisi aradı.

Soncin, modele söylemeden gizlice kopyalattığı anahtarla daireye girdiğinde Pamela Genini, bir önceki eski sevgilisiyle konuşuyordu. Sonrasında Genini ile 52 yaşındaki Gianluca Soncin tartışmaya başladı.

Haberin Devamı

Zaten uzun süredir modeli gizlice takip eden ve psikolojik şiddet uygulayan Soncin, modele saldırınca da Genini yardım istemek için çığlık atmaya başladı. Onun dairesine koşan komşuları polisi de aradı.

Polis kapıya geldiğinde Pamela Genini, sinirli olan Soncin'e yiyecek sipariş ettiğini söyleyip zaman kazanmaya çalıştı. Fakat öfkeli eski sevgili Pamela Genini'yi dairenin balkonuna sürükleyip bıçaklamaya başladı.

Ayrılmak istediği sevgilisi genç modeli bıçaklayarak öldürdü

POLİS KAPIYA ULAŞTI AMA ARTIK ÇOK GEÇTİ
Güvenlik güçleri daire kapısını kırıp içeri girdiğinde ise artık çok geçti.

Genç kadın aldığı yaralar yüzünden hayata veda etti. Soncin, kendini de elindeki bıçakla boğazından yaraladı. Hastaneye kaldırılan öfkeni sevgilinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Milano savcısı Alessia Menegazzo, talihsiz model Pamela Genini'nin boyun, sırt, göğüs bölgesi ve ellerinden 24 bıçak darbesi aldığını belirtti. Talihsiz modeli bıçaklayarak öldüren Gianluca Soncin susma hakkını kullansa da kasten insan öldürmekle suçlanıyor.

Pamela Genini'nin yakınları, model ile Soncin arasında bir süredir gerilim yaşandığını belirtti. Genini'yi gizlice takip eden eski sevgilisinin ona psikolojik şiddet uyguladığı da söylenenler arasında.

Haberin Devamı

Genç yaşında hayata veda eden Genini, Soncin'den ayrılmakta kararlıydı. Ancak bunun bedelini canıyla ödedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pamela Genini#Aile İçi Şiddet#Milano

BAKMADAN GEÇME!