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Genç çiftin düğününde Ajda Pekkan sahneye çıktı

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#Ajda Pekkan#Ahmet Akın#Ziya Altunkaya
Genç çiftin düğününde Ajda Pekkan sahneye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 16:33

Doruk-Ceren Usta Doğan çiftinin düğününde sahne alan Ajda Pekkan, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek şarkılarıyla tüm konuklara unutulmaz bir gece yaşattı

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Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanlar Holding’in grup şirketlerinden Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan’ın oğlu Doruk Doğan ile NAIA Kurucusu Ceren Usta hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğününde Ajda Pekkan sahneye çıktı

Ajda Pekkan’ın sahne aldığı düğün, siyaset, iş dünyası ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Çiftin nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kıyarken; nikah şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Ziya Altunkaya ve Doğan ailesini temsilen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Doğan ile Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan yaptı.
Genç çiftin düğününde Ajda Pekkan sahneye çıktı


 

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#Ajda Pekkan#Ahmet Akın#Ziya Altunkaya

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