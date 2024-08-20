Gemlik Film Festivali başlıyor... Jüri Üyeleri Belli Oldu

Haberin Devamı

Festivalin bu seneki koordinatörü sanatçı Erkan Can olacak. Jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken, Ahu Türkpençe (Oyuncu), Deniz Çakır (Oyuncu), Mehmet Ercan Erdem (Senarist), Hakan Algül (Yönetmen), Mehmet Aksın (Görüntü Yönetmeni) jüri üyeleri olarak görev alıyor.

Festival kapsamında gerçekleşecek, Ulusal Kısa Film Yarışması, “Kurmaca/Deneysel, Belgesel ve Animasyon” olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek ve başvuruları 10 Eylül’e kadar devam edecek. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren filmler için birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik ödülü 30.000 TL, üçüncülük ödülü 20.000 TL olarak belirlendi.



Birbirinden özel konuklarla Yeşilçam’dan günümüze Türkiye sinemasından film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, ödüllü kısa film yarışması, sinema söyleşileri, dinletiler ve sergilere de yer verilecek.