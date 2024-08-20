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Gemlik Film Festivali başlıyor... Jüri Üyeleri Belli Oldu

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#Gemlik Film Festivali#Erkan Can#Deniz Çakır
Gemlik Film Festivali başlıyor... Jüri Üyeleri Belli Oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 12:12

Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsü için geri sayım başladı. Festival bu sene 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

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Festivalin bu seneki koordinatörü sanatçı Erkan Can olacak. Jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken, Ahu Türkpençe (Oyuncu), Deniz Çakır (Oyuncu), Mehmet Ercan Erdem (Senarist), Hakan Algül (Yönetmen), Mehmet Aksın (Görüntü Yönetmeni) jüri üyeleri olarak görev alıyor.

Festival kapsamında gerçekleşecek, Ulusal Kısa Film Yarışması, “Kurmaca/Deneysel, Belgesel ve Animasyon” olmak üzere üç kategoride değerlendirilecek ve başvuruları 10 Eylül’e kadar devam edecek. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren filmler için birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik ödülü 30.000 TL, üçüncülük ödülü 20.000 TL olarak belirlendi.

Gemlik Film Festivali başlıyor... Jüri Üyeleri Belli Oldu

Birbirinden özel konuklarla Yeşilçam’dan günümüze Türkiye sinemasından film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, ödüllü kısa film yarışması, sinema söyleşileri, dinletiler ve sergilere de yer verilecek.

 

 

 

 

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#Gemlik Film Festivali#Erkan Can#Deniz Çakır

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