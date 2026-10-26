Gelin, kaynana başsağlığına gittiler.. Gözyaşları sel oldu

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Rania ile gelini Rajwa, geçtiğimiz cumartesi günü Ürdün'ün El Karak kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin ve yaralananlarına aileleriyle buluştu.

Kraliçe ile gelinine, Rania'nın küçük kızı Prenses Selma da eşlik etti. Ürdün kraliyet ailesi üyeleri, saldırıdan zarar görenlerin aileleriyle kucaklaşıp onlara başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aile üyeleriyle buluşan bazı kişilerin o gün yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattıkları görüldü. Kraliçe Rania da onlara sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Prens Hüseyin'in karısı Rajwa ise yüzünde bir şaşkınlık ifadesiyle olayın tanıklarının anlattıklarını dinledi. O arada da sık sık gözyaşlarını ve burnunu sildi.

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Geçen cumartesi günü El Kadak'taki Hammoud Kilisesi'nde gerçekleşen bir cenaze töreni sırasında saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

