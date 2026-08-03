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Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi

Güncelleme Tarihi:

#Jennifer Lopez#Marc Anthony#Ben Affleck
Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 10:02

Daha gencecik olduğu zamandan bu yana büyük bir disiplin içinde çalışıyor Jennifer Lopez.

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Artık 57 yaşına gelmesine ve çoktan 400 milyon dolarlık bir servet elde etmesine rağmen, o film seti senin bu konser benim durmadan koşturuyor.

Ama aslına bakılırsa kazandığı parayı da 'güzel güzel' harcamayı da iyi biliyor yıldız.

Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Lopez, şu sıralarda iş ile tatili birleştirdiği İtalya gezisinde bulunuyor. Ona üçüncü eski kocası Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Oskar da eşlik ediyor.

Yeni yaşına da İtalya'da giren yıldız önce Roma'da tarihi ve turistik yerleri gezdi ikizleriyle beraber. Sonra da Venedik'e geçti.

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Lopez, gittiği her yerde de hayatın keyfini çıkarmasını gayet iyi biliyor.

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Yıldız, önceki akşam da ikizlerinden Oskar ile birlikte Venedik'te ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi.

Bir grup yakın arkadaşının da eşlik ettiği Lopez, çıkışta da Venedik'te kullanılar deniz taksilerle konakladığı yerin yolunu tuttu.

Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Lopez o gece gezmesinde de yine her zamanki gibi şıklığından ve iddialı giyiminden ödün vermedi. Boyundan bağlamalı sarı yazlım elbise giyen yıldız, eline de pırıltılı bir çanta aldı.

İlerleyen saatlere rağmen bir türlü serinlemeyen havaya önlem olarak da yelpazesini eksik etmedi JLo. 

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Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Ayağındaki topuklu ayakkabıların kurbanı olmamak için üç kişinin yardımıyla deniz taksiye binen yıldız, kendisini görüntüleyen foto muhabirlerine el sallayarak restorandan uzaklaştı.

Bu arada Jennifer Lopez'in İtalya'da sadece tatil için bulunmadığını da hatırlatalım. Yıldız, Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenen Dolca Gabbana etkinliğinde bir de konser verdi.

Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Lopez, son olarak 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlenmişti. 2022'de başlayan bu evlilik sadece 2 yıl sürdü. 

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Yıldız, boşanmasından sonra verdiği bir röportajda aslında Ben Affleck ile birlikte yaşlanmak istediğini belirtmişti.

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Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
Yine de bu boşanmanın kendisine bir ders olduğunu, artık mutluluk için kendisinden başka kimseye ihtiyaç duymamayı öğrendiğini ifade etmişti.
Gece yarısı şıklığı: Üç kişi hazır bekledi
 Lopez, Roma'da da gezmiş ve kendine ünlü bir mağazadan vintaj bir bilezik almıştı.

 

 

 

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#Jennifer Lopez#Marc Anthony#Ben Affleck

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