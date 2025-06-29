Gazi'ye özel gece

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TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak amacıyla 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu 99’uncu kez start alacak. Koşu bu akşam saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek. Bu heyecanlı yarış, Kanal D ile D-Smart kanalları Tay TV ve Spor Smart’ta canlı olarak ekrana gelecek. Herkesin merakla beklediği koşu öncesi önceki akşam Kuruçeşme Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da özel bir resepsiyon düzenlendi.



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Gazi Koşusu Resepsiyonu’na Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, sanat ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı. Geceye katılanlar arasında Ersin Erdem, Berna Öztürk, Ömer Onan, Emre Karayel, Gizem Demirci gibi ünlü isimler katıldı. Eğlence, Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası’nın performansıyla başladı.Orkestranın ardından özel dans şovları sergilendi. Sonrasında Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyeleri geleneksel Gazi Koşusu pastasını kesti.Gecenin finalini ise Sıla yaptı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.Geceye çok sayıda ünlü konuk katıldı...